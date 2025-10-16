Obavijesti

POVRATAK U BUDUĆNOST

Michael J. Fox se nakon čak 40 godina našao s glumcem kojeg je zamijenio na snimanju filma

Profimedia | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Michael J. Fox je prije 40 godina zamijenio Erica Stoltza na snimanju megahita "Povratak u budućnost". Tek prije nekoliko mjeseci sastali su se po prvi put.

Michael J. Fox proslavio se ulogom Martyja McFlya u filmskom serijalu "Povratak u budućnost" prije 40 godina, a njegova karijera i sami film potpuno bi drugačije danas izgledali da Fox u pola snimanja nije u ulozi McFlyja zamijenio Erica Stoltza. Variety prenosi kako je glumac u novim memoarima istaknuo da je kolegi Stoltzu napisao pismo kako bi se napokon našli nakon tolikih godina navodnog rivalstva. 

Stoltz je tjednima snimao film iako su producent Steven Spielberg i redatelj Robert Zemeckis znali da će ga zamijeniti. Nisu mu ništa smjeli reći, a šest tjedana nakon ulogu je nastavio Michael J. Fox.

Pixsell
Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Fox je oduvijek bio prvi izbor za ulogu vragolastog McFlyja, ali postojao je jedan problem. U to vrijeme je ugovorom bio vezan za televizijsku seriju 'Obiteljske veze' i nije mogao dobiti slobodan termin. Zato su producenti za ulogu McFlya odabrali Erica Stoltza.

- Eric je šutio o ovoj temi 40 godina te sam bio spreman na to da će se isto nastaviti. Da je njegov odgovor bio "pusti me na miru", zadovoljio bih se i time - napisao je Fox. Ipak, kolega glumac je Foxu odgovorio. Nije htio biti dijelom njegovih memoara što je isprva bila ideja, no pristao se s njime naći.

Čim su se našli, odmah su počeli razgovarati o karijeri, obiteljima i o tome što se događalo prije davnih 40 godina. 

751359258
Foto: Profimedia

- Stoltz je u prostoriju upao s velikim osmijehom i odmah smo shvatili da rivalstvo između nas ne postoji. Sve što se dogodilo na snimanju filma "Povratak u budućnost" nije nas učinilo neprijateljima. Bilo smo samo posvećeni glumci koji su dali istoj ulozi puno energije - napisao je Fox u knjizi. Našli su se prije nekoliko mjeseci te se dopisuju dosta često. jedan drugome šalju ideje za filmove te ponekad razgovaraju i o politici.

Foto: BrightSide/Screenshot

Trilogija Povratak u budućnost s Foxom je postala jedan od najslavnijih i najunosnijih serijala u povijesti filma. Spielberg i Zemeckis nikad nisu zažalili zbog svoje odluke.

