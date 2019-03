'Michael me počeo zlostavljati kada sam imao samo 7 godina'

Dokumentarac 'Leaving Neverland' o pričama Jamesa Safechucka (41) i Wadea Robsona (36) koje je kralj popa Michael Jackson navodno seksualno zlostavljao podiže sve više prašine.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204887 / Teške optužbe nakon dokumentarca o Michaelu Jacksonu]

- Bio je nježan, drag, pomogao mi je u karijeri i s mojom kreativnošću, ali istovremeno me seksualno zlostavljao kad sam imao samo sedam godina - odmah na početku filma izjavio je Robson, koji je kao dječak bio Jacksonov veliki fan i imitirao je svaki njegov potez.

Safechuck je Jacksona upoznao na zajedničkom snimanju reklame, a ubrzo su se zbližili.

- Mislim da je bio sretan sa mnom. Smijao se, bili smo na neki način prijatelji - započinje svoju priču James, kojeg je Michael prvi put odvojio od roditelja kad je dječaka frizerka dovela Jacksonu u sobu da se upoznaju.

Foto: Youtube/screenshot

Ubrzo je Jackson telefonom često nazivao obitelj, zvao ih na večere, davao novac, a sve kako bi vidio malog Jamesa.

- Družili su se kao najbolji prijatelji. Bilo je puno igre, tuče jastucima, dječačkih stvari. Prvi put James je spavao u sobi s Michaelom na Havajima gdje smo bili njegovi gosti. Držala sam se postrance jer su dečki tako željeli, a i nisam im htjela smetati. Nisam tada ništa slutila - pojašnjava Jamesova majka u filmu.

Uskoro je sedmogodišnji James čitavo ljeto provodio s kraljem popa na turneji. Roditelji su postali sumnjičavi, no nisu u tim trenucima ništa poduzeli, a dječak nije govorio ništa ružno o Michaelu.

Foto: CBS screenshot

- Govorio mi je kako je najsretniji sa mnom. Isprva kad bih se probudio, on nije bio u istoj sobi, no poslije je ostajao spavati sa mnom, a ubrzo su krenule i seksualne aktivnosti. Dodirivao me, pokazao mi što je masturbacija, oralni seks te je nakon toga sve u našem odnosu postalo u službi seksa, a ja sam bio tu da ispunjavam njegove maštarije. Bili smo non stop zajedno, kao u pravoj vezi - prisjeća se Safechuck, koji tvrdi kako mu je Jackson rekao da za njihove male tajne nitko ne smije saznati jer će ih razdvojiti i oboma će se dogoditi nešto vrlo ružno.

Foto: Youtube/screenshot

James i njegova obitelj postali su i prvi gosti imanja Neverland. Michael ih je sve pozvao, no svaki trenutak koristio je da bude s dječakom nasamo.

- darivao mi je nakit, skrivali smo se od drugih po ogromnom imanju i imali lažno vjenčanje, na kojem mi je Michael dao pravi prsten - tvrdi Safechuck.

Foto: C3396/DPA/PIXSELL

Sličan scenarij prepričava i druga žrtva, Wade Robson, koji je kao dječak s obitelji iz Australije dolazio na Michaelovo imanje, nakon što je kralj popa primijetio njegov talent.

Foto: Stefan Rousseau/Press Association/PIXSELL

- Na njegovom ranču privatnost je izuzetno velika. To je izolirano imanje na kojem je Michael bio potpuno usamljen, a ja sam bio žrtva svega toga. Počeo sam spavati s njim u krevetu sa sedam godina, on je bio moj idol i naravno, u to vrijeme sam bio oduševljen tom idejom. Neverland je bio poput raja za nas, zaboravili bismo sve iz vanjskog svijeta svaki put kad bi kročili na prekrasno imanje. Kad bismo morali ići, Michael je plakao, preklinjao nas da ne idemo, a u jednom trenutku je ponudio mojim roditeljima da ostanem s njim godinu dana u SAD-u. Pokušavao je majci pojasniti da će napraviti puno za moju karijeru, no ona nije pristala - govori Robson, koji je u Jacksonu počeo vidjeti oca.

Kao i u Jamesovom slučaju, Jackson je bio spreman preokrenuti nebo i zemlju da osigura privatno druženje s dječacima.

- Zvao me sine i govorio da se ženama ne može vjerovati. Počeo me dirati sa sedam godina, a nisam se bojao. Tražio je od mene da radim isto. Oralni seks i masturbiranje bili su dio naše svakodnevne rutine tih dana - priznaje.

Foto: Youtube/screenshot

Za razliku od Wadea, Jackson njegovu sestru nije doživljavao. Tri godine starija djevojčica također je bila gost Neverlanda, no Michaelu nije bila interesantna. S dječakom bi pak u trenucima odvojenosti vodio duge telefonske razgovore.

Foto: Youtube/screenshot

- Svaki dan dvije godine zvao me je na telefon, a kad bismo bili zajedno nastavljalo se zlostavljanje. Upoznao me s pornografijom i želio je da radimo stvari koje su se tamo pojavljivale. Često dok bi roditelji bili u sobi pored - govori Robson, čiji se odnos s kraljem popa promijenio nakon što je Michaelov 'najbolji prijatelj' postao Macaulay Culkin (38), tada također dječak.

Ipak, za razliku od Jamesa Safechucka i Wadea Robsona koji su u filmu odlučili govoriti o svom odnosu s Jacksonom, koji ih je seksualno zlostavljao, Culkin nikad nije tvrdio da ga je kralj popa seksualno uznemiravao već da je među njima zaista bilo iskreno prijateljstvo.

SLAVNI LJEPOTAN LJUBI 18 GODINA MLAĐU I NEKI TO NE PODRŽAVAJU: 'Možda je ova razlika ipak pretjerana?!'