Michaela je izdalo srce prije tri godine: Za tebe je bilo prerano

Na Božić, prije točno tri godine, napustio nas je glazbeni velikan George Michael. Preminuo je od zatajenja srca u svom domu, u mjestu Goring u Oxfordshireu, u 54. godini života, a nakon njegove smrti s tugom smo se prisjećali velikih glazbenikovih uspjeha, kao i turbulentnog privatnog života. Tek nešto kasnije, njegovi prijatelji i suradnici otkrili su i njegov humanitarni te dobrotvorni rad, kojem je desetljećima bio posvećen.

George Michael rođen je kao Georgios Kyriacos Panayiotou, 25. lipnja 1963. u Londonu, a slavu je stekao tijekom 1980-ih kao član dua Wham!, kojeg je osnovao s prijateljem iz školskih dana Andrewom Ridgeleyjem (55).

Autor je mnogih hitova koji su obilježili glazbenu scenu posljednjih desetljeća, kao što su 'Careless Whisper', 'Father Figure', 'I Want Your Sex', 'Jesus to a Child', 'Outside' i 'Faith'.

Jedan od prvih koji se od pjevača oprostio na društvenim mrežama, bio je njegov kolega iz grupe Wham!, Andrew Ridgeley.

- Srce mi je slomljeno jer je otišao moj voljeni prijatelj. Ja, njegovi voljeni, njegovi prijatelji, svijet glazbe, cijeli svijet tuguje. Zauvijek voljen - napisao je tada Ridgeley.

Osim nekadašnjeg kolege iz benda od pjevača su se oprostili i Elton John, Boy George, Mark Ronson, Ellen DeGeneres, Bryan Adams, MC Hammer, David Guetta, članovi benda Duran Duran, William Shatner i mnogi drugi, a George mnogima jednako jako nedostaje i danas, kad su se ponovno prisjetili pjevača.

- Legenda je otišao prerano - pišu tužni obožavatelji sjećajući se pjevača.

