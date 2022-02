Super Bowl Sunday, odjekivalo je cijeli tjedan, od ulica New Yorka do Los Angelesa. Finale američkog nogometa je najgledaniji sportski događaj u SAD-u, a njegov pravi spektakl je u 30-minutnom poluvremenu. Nastup na Super Bowlu je prestiž i potvrda glazbenicima da su ostavili značajan trag u američkoj kulturi. Barem je tako bilo do prije nekoliko godina, tvrde kritičari. Ove nedjelje red je došao na hip-hop kulturu.

Dr. Dre (56), Snoop Dogg (50), Eminem (49) i Kendrick Lamar (34) odrepat će svoje najveće hitove, uz kraljicu hip-hop soula, Mary J. Blige (51).

POGLEDAJTE VIDEO:

Na samim počecima, u poluvremenima su nastupali bendovi s američkih sveučilišta. No, NFL 1970. godine odlučuje da im treba zvijezda. Čast je pripala brodvejskoj pjevačici i glumici, Carol Channing. Dvadeset godina kasnije, shvatili su koliko je važno povezati se s mlađom publikom, pa su 1991. pozvani New Kids On The Block.

Zanimljivo je da glazbenici nisu plaćeni za svoj nastup. To jest, od 90-ih godina, oni troše milijune da poluvrijeme učine pravim spektaklom. Na neki način, njihovih 15 minuta, služi za promociju novih projekata. Nastupi se pripremaju mjesecima unaprijed.

NFL pokriva sve troškove organizacije. Nastup Beyonce (40) iz 2013. godine koštao je 600.000 dolara, a 10 milijuna dolara je koštala organizacija nastupa Katy Perry (37) 2015. godine.

Spektakl je krenuo 1993. godine, legendarnim nastupom, kralja popa, Michaela Jacksona. Njegov nastup ostat će upamćen po aplauzu koji je trajao pune tri minute, a izvedba je završena pjesmom 'We are the world'.

Iduća velika zvijezda, Diana Ross (77), nastupila je na 30. godišnjici, 1996. godine. Nakon nje, uslijedili su James Brown, The Blue Brothers, ZZ Top, Boyz II Men, Queen Latifah, Stevie Wonder, Gloria Estefan, Phil Collins, Christina Aguilera, Toni Braxton, Enrique Iglesias...

Nakon pada ''Blizanaca'' 2001. godine, u posebno osjetljivo vrijeme u SAD-u, NFL se odlučio za irski bend, U2.

Dvije godine kasnije, 2004. došlo je do prvog skandala. Lijeva dojka Michaelove sestre, Janet Jackson (55), gledateljima će vječno ostati urezana u sjećanje, ali i obilježiti njezinu karijeru.

Janet je nastupila u društvu tada mlađahnog Justina Timberlake (41). Nespretni Justin otrgnuo je tada dio njezinog kostima i pred svima otkrio grudi pjevačice. Dugo se šuškalo je li riječ o nezgodi i pehu ili o pomno smišljenom ''incidentu'' radi popularnosti, a Jackson je otvoreno govorila s odmakom o tom nastupu.

- Iskreno, cijela ta stvar izašla je izvan svih granica. I naravno, bio je to incident koji se nije smio dogoditi. No, svi traže krivca, stoga ovo mora prestati. Justin i ja smo jako dobri prijatelji i uvijek ćemo to i biti - rekla je Janet.

Timberlake je 14 godina kasnije ponovno nastupio, ali zbog tonski problema i okidanja selfija s obožavateljima, publici se nije svidio.

Jedan od najboljih nastupa na Super Bowlu ikada napravio je Prince, kojemu nastup nije služio za promociju sebe, već muzike. Izveo je svoje najpoznatije hitova, ali i pjesme grupe Queen, Bob Dylana, Creedence Clearwater Revival i Foo Fightersa.

Bruce Springsteen, The Who, The Black Eyed Peas, Usher, Slash i Madonna, također su bili gosti poluvremena.

Teško je svim Amerikancima udovoljiti...

Shakirin jezik i ples oko šipke Jennifer Lopez (52), prije dvije godine nije se svidio gledateljima. Smatrali su da je to previše golotinje za jedno nedjeljno predvečer.

Frontmen grupe Marron 5, Adam Levine (42) cijeli nastup je odradio bez majice, gornji dio tijela je bio prekriven tetovažama. Reperica M.I.A. (46), svojim postupcima je zasjenila kraljicu popa, Madonnu. Britanka je psovala i pokazala srednji prst u kameru.

Legendarna izvedba Beyonce Knowles, 2013. godine, kojoj su se pridružili i članice grupe Destiny Child - Kelly Rowland (41) i Michelle Williams (42) je bila pravi spektakl. Iako su uživali u svim pjesmama, gledatelji su zamjerili izraze lica, koje je Beyonce radila dok je plesala. Tri godine kasnije, NFL je pozvao Coldplay, čija je izvedba pala u drugi plan, kad su se na terenu pojavili Beyonce i Bruno Mars (36).

Njezina druga izvedba ostati će upamćena po otvorenoj podršci pokretu Black Lives Matter. Njezin nastup je tjednima kasnije bio glavna tema Amerikanca.

Beyonce, nije jedina nastupila s političkom porukom.

Lady Gaga (35) je svojom 12-minutnom izvedbom, poslala snažnu poruku, tadašnjem predsjedniku SAD-a, Donaldu Trumpu (75). Nastup je otvorila pjesmom ''God Bless America'', a nakon toga je otpjevala ''This Land Is Your Land'' koju su tih dana pjevali protivnici politike Donalda Trumpa.

Nisu svi željni svijetla NFL-a.

Rihanna (33), Cardi B (29) i Pink (42) odbile su poziv u znak solidarnosti s bivšim igračem Colinom Kaepernickom (34), koji je isključen iz lige zbog svog protesta zbog policijske brutalnosti i rasne nepravde.