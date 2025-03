Michelle Keegan postala majka! Otkrila i koje je ime dala bebi

Michelle Keegan (37), zvijezda serija 'Naša djevojka', rodila je prvo dijete. Kćer je dobila sa suprugom, reality zvijezdom Michaelom Wrightom (38). Kako je napisala u objavi na društvenim mrežama, djevojčici su nadjenuli ime Palma Elizabeth.

- Zajedno imamo novu ljubav… Našu djevojčicu. Palma Elizabeth Wright: ''06.03.25.'' - napisala je glumica uz fotografiju na kojoj sa suprugom zajedno drži kćerinu ruku.

Čestitke su im uputili brojni prijatelji i kolege, a jedan od prvih koji je čestitao bio je Michaelov brat, Josha.

Neki su komentirali i ime njihove djevojčice: 'Kao neobično, ali prekrasno ime'.

Keegan je poznata po ulogama u serijama poput 'Naša djevojka', Ako me prevariš' i 'Koronacijska ulica', a vijest o trudnoći s javnošću je podijelila prošle godine. S Markom Wrightom, bivšim reality sudionikom serije 'The Only Way Is Essex (TOWIE)', upoznala se 2012. godine.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Par se zaručio 2013., a vjenčao u svibnju 2015.