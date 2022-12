Michelle Obama o Baracku: 'Bilo je oko 10 godina u kojima nisam mogla podnijeti muža'

Bivša prva dama SAD-a i uspješna autorica, Michelle Obama (58) je u jednom od posljednjih intervjua ispričala kako je u razdoblju od 10 godina u njezinom braku s bivšim američkim predsjednikom Barackom Obamom (61) vladala napetost.

- Ljudi misle da sam zločesta što ovo govorim - bilo je nekih 10 godina u kojima nisam mogla podnijeti svog muža. Deset godina! I pogodite kada se to dogodilo? Kad su nam djeca bila mala - rekla je Michelle u specijalu 'REVOLT x Michelle Obama'.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Njihove kćeri, Malia (24) i Sasha (21) imale su sedam i 10 godina kada su prvi put živjele u Bijeloj kući.

- Mala djeca imaju zahtjeve. Ne govore. Loši su komunikatori. Stalno plaču. Nerazumni su. I voliš ih više od svega. I zato ih ne možeš kriviti - dodala je.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Michelle je naglasila kako je važno dobro upoznati osobu kako biste lakše prebrodili napetosti koje se nađu po putu.

- Deset godina, a u braku smo trideset. A to znači dobrih dvadeset - ovisi kako gledaš na to. Ljudi često odustaju misleći 'pet godina i ne mogu to više podnijeti'. Možeš se ljutiti na njega, ali gledaš ga i dalje i kažeš: Nisam zadovoljna s tobom, ali te poštujem. Ne slažem se s tobom, ali si još uvijek ljubazna, pametna osoba - ispričala je bivša prva dama SAD-a.

Foto: JIM BOURG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Osjećaji će se s vremenom promijeniti. Ali, jednom kada zaljubljenost izblijedi, ljudi žele odustati od toga. Ali tek tada imaš posla - zaključila je.

Michelle i Barack su početkom listopada proslavili 30. godišnjicu braka. Tada su jedno drugome čestitali godišnjicu putem društvenih mreža i oboje su objavili fotografije s njihovog vjenčanja.

Foto: Instagram

- Miche, nakon 30 godina, nisam siguran zašto ti izgledaš potpuno isto, a ja ne. Znam da sam tog dana dobio na lutriji – nisam mogao tražiti boljeg životnog partnera. Sretna godišnjica, dušo! - napisao je Barack i podijelio jednu staru fotografiju i jednu novijeg datuma.

