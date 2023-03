Michelle Yeoh osvojila je Oscara za najbolju glumicu: 'Ostvaruju se snovi, ovo je svjetionik nade'

Malezijska glumica Michelle Yeoh (60) osvojila je Oscara za najbolju glumicu za film 'Sve u isto vrijeme' na dodjeli u Los Angelesu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Yeoh je tijekom uručenja nagrade izjavila:

- Ovo je svjetionik nade i mogućnosti. Snovi se ostvaruju - rekla je te dodala: 'I dame: Ne dopustite da vam itko kaže da su vam prošle najbolje godine života'.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

Na kraju govora je zahvalila majci koja ju je gledala kod kuće u Maleziji i 'svim mamama na svijetu jer su one stvarno superheroji i bez njih nitko od nas ne bi bio ovdje'.

- Nosim ovo kući! Hvala Akademiji, stvaramo povijest!

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Inače, Michelle, rođena je u Maleziji, a filmska zvijezda postala je u Hong Kongu. Nakon toga počela je osvajati svjetske pozornice, što ju je sa 60 godina dovelo i do nominacije za Oscara.

Yeoh je već privukla znatnu pozornost tijekom sezone dodjele nagrada za film 'Everything Everywhere All at Once', uključujući nominaciju za Baftu za najbolju glumicu te osvajanje Zlatnog globusa.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Michelle se u Americi ranije proslavila u sporednim ulogama u filmovima kao što su 'Tigar i zmaj', 'Sutra nikad ne umire' i 'Suludo bogati Azijci'.

- Prošlo je dugo vremena, no mislim da je ovo veće od mene - rekla je Yeoh nakon objavljenih nominacija za The Hollywood Reporter.

- U ovom trenutku, konstantno, cijelo vrijeme, Azijati mi prilaze i govore 'Možeš ti to, radiš to za nas', a ja ih u potpunosti razumijem. Sve ovo vrijeme, nitko ih nije prepoznao, nitko ih nije čuo - dodala je.

Najčitaniji članci