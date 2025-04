Mickey Rourke ostaje bez 500 tisuća funti? Izbacili ga iz showa zbog neprimjerenog ponašanja

Nakon što je ranije ovoga tjedna ušao u Celebrity Big Brother, holivudska zvijezda Mickey Rourke službeno je izbačen iz showa. Glavni razlog tome je, kako navodi CBB, 'upotreba neprimjerenog jezika i neprihvatljivog ponašanja', prenosi Mirror.

Od kada je ušao u show, Mickey je stalno davao loše komentare svojim ukućanima, a imao je i primjedbe na njihovo kuhanje. Unatoč upozorenjima CBB-a da treba paziti na svoje ponašanje, novi incident doveo je do njegovog izbacivanja iz showa.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Mickey Rourke je pristao napustiti Celebrity Big Brother kuću ove večeri nakon razgovora s Big Brotherom o njegovom korištenju neprimjerenog jezika i njegovom neprihvatljivom ponašanju - rekao je glasnogovornik showa.

Posljednja kap koja je prelila čašu bila je svađa s Chrisom Hughesom koji se proslavio u showu Love Island. Iako svađa između njih nije prerasla u fizički sukob, neslaganje je dovelo do prijetnji i agresivnosti zbog čega CBB nije imao drugog izbora nego da izbaci Rourkea iz showa.

Mickey je trebao dobiti honorar od 500.000 funti, ali zbog njegovog ranijeg izlaska iz kuće, priča se da bi se taj iznos mogao smanjiti.

- Ako se slavna osoba udalji iz kuće, ne dobiva puni honorar. To je vrlo jednostavno i oni će o tome razgovarati s njim. Mickey je bio spreman napustiti kuću i na kraju je ispalo da je to zajednička odluka njega i ITV-a - rekao je izvor za The Sun.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Otkako je Mickey izbačen, njegov bivši sustanar Michael Fabricant komentirao je tu situaciju.

- On je htio otići već prvog dana - rekao je Michael.

Isto tako, Mickey je snimljen kako traži od ukućana da ga nominiraju samo nekoliko sati prije nego što je izbačen iz showa.