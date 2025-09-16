Prije idol, sad sjena
FOTO Nekada je lomio srca, a danas šokira izgledom: Ah, pogrešni kirurg me sastavljao
Mickey Rourke danas slavi 73. rođendan. Nekad je bio simbol holivudskog seksipila, glumac za kojim su uzdisale milijuni žena, ali danas više izaziva šok i zgražanje. Razlog nije samo prolazak vremena, nego niz plastičnih operacija i botoksa kojima si je, kako i sam priznaje, uništio izgled. 'Većinom toga sam pokušavao ispraviti štetu uzrokovanu boksom, ali odabrao sam pogrešnog kirurga da mi ponovno sastavi lice', rekao je jednom prilikom.
Rourke je tijekom osamdesetih i devedesetih godina bio jedan od najpoželjnijih muškaraca, a prozvali su ga i seks simbolom.
No danas je ipak poznat po brojnim plastičnim operacijama kojima se podvrgnuo.
O njegovom neprepoznatljivom izgledu govori se već godinama.
Glumio je i u akcijskim hitovima "Harley Davidson i Marlboro Man", "Metak", "Posljednji odmetnik" te brojnim drugim filmovima.
Nekad zgodnog glumca brojne obožavateljice i danas pamte po erotskoj drami "Devet i pol tjedana", u kojoj je s jednako atraktivnom kolegicom Kim Basinger snimio nekoliko seksi scena
Uz glumačku, Mickey je ganjao i profesionalnu boksačku karijeru koja mu je donijela niz ozljeda poput slomljenih rebara, nosa, rebara, natučene obraze i razdvojeni jezik te gubitak kratkotrajnog pamćenja.
Za svoj neprepoznatljiv izgled okrivio je upravo boksačke ozljede zbog kojih se podvrgnuo plastičnim operacijama.
Novi izgled koštao ga je brojnih glumačkih uloga, a on se stalno vraćao estetskim zahvatima kako bi pokušao vratiti nekadašnju ljepotu.
Mickey Rourke je 2009. godine ljetovao u Dubrovniku, a već je tada izazvao zgražanje svojim uništenim licem.
Fotografi su ga tad snimili dok se sunčao i kupao u društvu tajanstvene crnke, s kojom je stigao iz Sarajeva, gdje je bio na premijeri rumunjskog filma "Kao prvo Felicija" u sklopu Sarajevo Film Festivala.
Povod njegova dolaska u Dubrovnik bila je promocija filma "Hrvač" u kojem ima glavnu ulogu, a tijekom boravka oduševio je sve koji su ga susreli svojom ležernošću i pristupačnošću.
