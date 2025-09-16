Obavijesti

Galerija

Komentari 8
Prije idol, sad sjena

FOTO Nekada je lomio srca, a danas šokira izgledom: Ah, pogrešni kirurg me sastavljao

Mickey Rourke danas slavi 73. rođendan. Nekad je bio simbol holivudskog seksipila, glumac za kojim su uzdisale milijuni žena, ali danas više izaziva šok i zgražanje. Razlog nije samo prolazak vremena, nego niz plastičnih operacija i botoksa kojima si je, kako i sam priznaje, uništio izgled. 'Većinom toga sam pokušavao ispraviti štetu uzrokovanu boksom, ali odabrao sam pogrešnog kirurga da mi ponovno sastavi lice', rekao je jednom prilikom.
24 Stunden In Seiner Gewalt, Desperate Hours
Rourke je tijekom osamdesetih i devedesetih godina bio jedan od najpoželjnijih muškaraca, a prozvali su ga i seks simbolom. | Foto: IFA Film
Komentari 8

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025