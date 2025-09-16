Prije idol, sad sjena FOTO Nekada je lomio srca, a danas šokira izgledom: Ah, pogrešni kirurg me sastavljao

Mickey Rourke danas slavi 73. rođendan. Nekad je bio simbol holivudskog seksipila, glumac za kojim su uzdisale milijuni žena, ali danas više izaziva šok i zgražanje. Razlog nije samo prolazak vremena, nego niz plastičnih operacija i botoksa kojima si je, kako i sam priznaje, uništio izgled. 'Većinom toga sam pokušavao ispraviti štetu uzrokovanu boksom, ali odabrao sam pogrešnog kirurga da mi ponovno sastavi lice', rekao je jednom prilikom.