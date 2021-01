Glumica Jelena Miholjević (51) igrala je Kseniju u sve četiri sezone serije "Crno-bijelog svijeta". Taj joj je lik, priča nam, postao vrlo blizak, a to je shvatila već kod prvog čitanja scenarija.

- Velika mi je čast i privilegija igrati tu ulogu. Po prirodi sam sanjar i volim se vraćati u prošlost, ali prošlost često gledamo kroz ružičaste naočale. Treba uzeti u obzir da su se i u 80-ima događale razne stvari. Tada sam imala između 10 i 20 godina, to su bile moje formativne godine. Divno mi je čuti svu tu glazbu koja se tada slušala i opet doživjeti tu atmosferu. Nekako se sve više oslanjalo na kreaciju, a ne na novac - govori Jelena.

Prisjetila se i mode u to doba; stalno su se farbale tkanine i plelo se, a bilo je potpuno neprivlačno nositi brendiranu odjeću.

- Dečki su se šminkali, imali su crni lak za nokte, bilo je zabavno. Ksenijine životne probleme i majčinsku brigu sada shvaćam. Nervozna je, stalno brine o drugima, baš je posebna osoba. U njezinu životu će se dogoditi jedan ključan moment, i za njezinu obitelj također, koji ne smijem otkriti, ali ćete vidjeti sve u seriji. Suprotna je od mene, ne komplicira, ne opterećuje druge, hrabra je osoba, ne komplicira. Super mi je igrati lika koji je sličan meni po životnom iskustvu, a s druge strane drukčije barata sa svime što joj se događa u životu - pojašnjava Miholjević.

Za razliku od nekih drugih serija, u ovoj su glumci mogli izravno surađivati s autorima scenarija i davati svoje opaske i primjedbe.

- Uvijek smo surađivali dok su se pisali scenariji, stalno smo bili u kontaktu s Kulenovićem i Mirkovićem. Bili su otvoreni za naša sjećanja, a opet su držali uzde u svojim rukama. Fantastični su, osjećam da sam u sigurnim rukama. Svi su rekli nešto čega su se sjetili. Ja sam se tako dosjetili da su svi u to vrijeme pleli, i mene je moja nona naučila plesti. U dogovoru s redateljem smo snimili scenu pletenja. Rekli su mi da je super što sam se toga sjetila jer to baš bilo karakteristično za to vrijeme, mame i bake su gledale serije i plele. Na snimanju mi je bilo kao da sam ušla u nekakav vremeplov, sva ta scenografija, telefoni koji se okreću, šećer kocke, dugo ispijanje kava... Sve se promijenilo, a opet je dosta toga isto - govori.

Kroz četiri sezone glumci su privatno postali pravi prijatelji, imaju zajedničku grupu na WhatsAppu i od jutra do mraka si šalju poruke. Na snimanju je bilo naporno jer se snimalo po 12 sati, ali još bi barem sat, dva trebalo da se obuku, da se sredi šminka, frizura... Stoga je Jelena pauzu koristila za brzinski nešto pojesti, ali i meditirati i odspavati.

- Bilo je naporno, ljudi ne znaju koliko je snimanje zahtjevan posao. Svjesni su da smo snimali i uz epidemiološke mjere. Bili smo maskirani kad smo mogli, u kadru smo maske skidali. Prošli smo sve u zdravlju i veselju i na tome sam zahvalna - ističe.

Dosad bi se nakon svake snimljene sezone cijela ekipa okupila i zajedno bi pogledali što su napravili. Ove godine zbog korone to nisu mogli, odnosno bilo ih je vrlo malo i pazilo se na razmak.

- U jednoj velikoj dvorani smo se našli, nas nekoliko je došlo i pogledali smo par epizoda da vidimo kako je to izgledalo. Inače je to baš bilo druženje i gledanje svega što smo napravili uz kokice. Sada druženja nema, ali mi je svejedno bilo drago što sam mogla u miru pogledati dio onoga što sam stvarala s ljudima s kojima sam radila tako da mogu čuti sve kritike - priča.

Gledatelji hvale četvrtu sezonu, a Jelenu obuzme sreća kad joj ljudi kojima je dosta toga stradalo u potresu kažu kako jedva čekaju ponedjeljak i novu epizodu jer im to pruža mir.

- Oko 'Crno-bijelog svijeta' sam čula toliko divnih stvari da ne znam što bih rekla. Ljudi bi mi prilazili, htjeli me pozdraviti i zagrliti. Osjećaš baš da si blizak čovjeku. Zbilja osjetiš toplinu i vidiš da si uspio ljudima ući pod kožu - tvrdi.

Usporedila je prijašnja i sadašnja snimanja. Ističe da su njezini roditelji znali snimati po jednu scenu dnevno i sve je bilo polagano, a sada se jako žuri i mora se sve proizvesti odmah. Napominje kako to nije slučaj i s 'Crno-bijelim svijetom' jer su imali mnoge pripreme i probe već općenito glede današnjih serija.

Jelena je s kolegom Draženom Čučekom (50) krajem listopada imala premijeru predstave "Uvijek će nam ostati ljubav" u Lisinskom. Dvorana inače prima nešto više od 300 ljudi, a oni su igrali za njih 120. Kasnije se to smanjilo zbog raznih mjera pa su igrali za 44 osobe, ali svejedno nisu odustali. Važno im je da predstava živi, pogotovo ova jer budi u ljudima želju za bliskošću, raduje ih i pročišćava emocije.

- Radi se o jednoj prekrasnoj priči koja transferira sve ono što nam je u životu važno i lijepo. Prvo mi je bio šok vidjeti prazne stolice, sve izolirano u prostoru, to izgleda zastrašujuće, ali kad vidiš koliko ti ljudi koji su došli vole kazalište, to ti odmah izmami osmijeh na lice. To su baš oni koji ne mogu bez kazališta. Dok je ovakva situacija, u Lisinskom ćemo igrati dva puta mjesečno - zaključuje.