Mijo i Nuša: 'Zajedno nam nije išlo, a sada smo oboje sami...'

<p>Nova sezona “Gospodina Savršenog” je, kako doznajemo, u pretprodukciji, a godinu dana nakon posljednje razgovarali smo s glavnim protagonistom <strong>Mijom Matićem</strong> (28) i njegovom nesuđenom odabranicom <strong>Nušom Rojs</strong> (29), s kojom je ipak prekinuo nakon showa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mijo Matić bio je 'Gospodin Savršeni'</strong></p><p>Mijo i dalje radi kao vatrogasac i osobni trener uz snimanje reklama.</p><p>- Manje je nastupa, ali mnogo je više internetske prodaje, zato više radim kao model za fashion firme i kao influencer putem društvenih mreža - kaže Nuša, pjevačica iz Slovenije.</p><p>Otkrili su u kakvom su danas odnosu nakon što je Mijo iznenada ostavio Nušu nakon završetka showa.</p><p>- Nismo u kontaktu, oboje smo krenuli svojim putem, ali bez zamjerke i drago mi je što je tako - rekao nam je Mijo.</p><p>Isto kaže i Nuša.</p><p>- Nismo se čuli od zadnjeg zajedničkog intervjua - rekla je kratko.</p><p>Nakon prekida pisalo se da joj je slomio srce.</p><p>- Srce se ne može slomiti. Rekla sam da me njegova odluka iznenadila i način na koji je sve završilo me razočarao i bila sam tužna, ali to je sve. Možda sam bila u početku malo i ljuta, ali i to je brzo prošlo. Samo mi je bilo žao da nam nije dao malo više vremena ili pokazao veći interes za kvalitetan razgovor i to je sve - kaže nam Nuša.</p><p>Nakon što je ostavio Nušu, našao se na meti “hejtera” i pod lavinom negativnih komentara. Miju smo pitali i zašto je iznenada prekinuo s Nušom, odnosno što danas može reći o toj odluci.</p><p>- Teško je objasniti moje osjećaje u tom trenutku. No nakon showa, kad sam se vratio u svoju rutinu i kad sam sagledao sve osjećaje i situaciju u kojoj smo se našli, nisam dobio pozitivnu vibru u našoj vezi. To onda nije ni moglo završiti pozitivno za nas dvoje - kaže Mijo, koji i dalje smatra da je to bila dobra odluka.</p><p>Priznao nam je kako još nije našao onu pravu.</p><p>- Bitna mi je energija, volio bih da je pozitivna i dobronamjerna. Prvo primijetim lice, ali zadržati me može svojim razmišljanjem, tj. svojim stavom i odnosom prema sebi i drugima – govori Mijo.</p><p>Onog pravog nije našla ni Nuša.</p><p>- Nisam i možda i neću. Možda ću odabrati sasvim krivog muškarca za sebe. Ali to je svejedno jer ću se dobro snaći u svakoj situaciji – kaže Nuša.</p><p>Zanimalo nas je što je može privući kod muškarca.</p><p>- Ne znam čime će me osvojiti moj budući muškarac, ali definitivno znam da mora biti jako zainteresiran za mene, za našu vezu i biti otvoren, spreman popričati o dilemi ako je ima i o problemima - govori Nuša. </p>