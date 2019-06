Mijo iz Siska je novi Gospodin Savršeni? Model je i gasi vatru

Ovdje nije riječ o pozitivnom razmišljanju koje je često površno i samo skriva negativan stav. Umjesto toga promičem životni stil koji osvještava život i stvara čvrstu vezu između uma, duha i tijela. - Većina ljudskih bića u posljednje vrijeme nema mnogo unutarnjeg ni vanjskog mira. To im ne dopušta stanje njihovog svijeta kao i njihovog uma. - Da nije važno je li nešto istinito nego kako djeluje-apsolutni je nedostatak intelektualnog ponašanja. - Besramno hvaljenje, veličanje sebe i nauka uz neprestano pozivanje na nešto izvanjsko i da se tu nema što kritizirati, već samo vjerovati tj prihvaćati je po meni glupost. - Najhladnokrvnija promišljenost je ona hoće li tko cilj, mora htjeti sredstva. To razmišljanje je iskvarilo svijet. Zato skrećem pažnju da se rješenja ne nalaze u SREDSTVIMA i CILJEVIMA. - Pri promatranju sadašnjih ljudi pokazalo se da se služimo vrlo različitim vrijednosnim sudovima te da u njima nema stvaralačke snage. - Tko stvara cilj što ima stajati nad čovječanstvom pa i nad pojedincem? Nekoć je npr cilj bilo psihofizičko zdravlje, ljubav, mir i htjelo se održati moralom, ali ga sad više nitko ne želi održavati, nema se tu više što održavati. Dakle moral koji stavlja na kušnju zadavanjem si cilja. Tako se često ljudi koriste "onom" poznatom izrekom kako cilj ( više mišića, više pratitelja, natjecanja, novaca, slave, obitelj, djeca...) opravdava sredstva. ( Laganje, krađa, lažno predstavljanje, suplementi, steroidi...) - Morali i religije glavna su sredstva kojima se od čovjeka može oblikovati što je god komu po volji. - Moral je jedna od najistaknutijih mentalnih konstrukcija. To je ideja stvorena u umu. Ne možete je osjetiti, okusiti, dodirnuti, pomirisati ili čuti. To je načelo i ništa više. To je načelo izgrađeno oko lažnih uvjerenja.

A post shared by Mijo Matic (@mijomatic) on Jun 21, 2019 at 1:21am PDT