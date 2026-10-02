Mijo je napustio 'Love Island Adriju': 'Alisa i Valentin su pred pucanjem, on naginje Drini'

Bombshell Mijo napustio je 'Love Island Adria' nakon što je ostao bez para u vili. Islanderi su ispratili simpatičnog Miju, a on je poručio - sretan je zbog sudjelovanja u popularnom showu. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

Mijo je u Love Island Adria ušao kao bombshell, a vrlo brzo je vilu na Tenerifeu napustio. Na zadnjem spajanju ostao je bez para, a to je, kaže, i očekivao s obzirom na to da su birale djevojke.

- Iskreno, očekivao sam. Najviše me svojim odabirom iznenadila Alisa - komentirao je Mijo nakon izlaska iz vile.

Foto: VOYO

Da dobije drugu priliku - ne bi napravio ništa drugačije.

- Bio sam svoj, ne bih napravio ništa drugačije, ostajem pri tome. Iskreno, nije mi žao što nisam napravio nešto drugačije. Ušao sam prije tri dana i mislim da sam napravio sve kako treba - jasan je Mijo.

S Anjom je, dodaje, najbolje kliknuo.

- S njom sam imao najbolju povezanost, a s Aljom su razgovori isto dobro tekli, više na prijateljskoj bazi i na šalu - iskren je Mijo.

Foto: VOYO

Nije mogao istaknuti tko je najveći igrač, no smatra da se trenutačno najviše zahuktava između Alise i Valentina.

- Pred pucanjem su možda Alisa i Valentin, on naginje više ka Drini nego prema njoj - zaključuje Mijo.

- Ekipi bih poručio da ostanu takvi kakvi jesu, bilo mi je drago i nezaboravno iskustvo - pozdravio se Mijo sa svojim prijateljima iz vile.

Foto: VOYO

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.