Mikrofon Maje Šuput govori svim kupcima da ih jako voli...

MAJUSHKA black mikrofon 🎤🎤🎤 Jeste li znali da svaki mikrofon ima snimljenu pozdravnu poruku ??? Daaa, poruka koja kaze da te volim svaki put kad ga upalis 😍😍😍 A tek, kutija u kojoj dolazi 🎁🎁.... ogromna, zlatna, puna mojih saljivih savjeta sa slikom i autogramom 👸🏼Pjevaj kao da sutra ne postoji i naruci svoj mikic na web shopu - www. majushka.com

A post shared by majasuput (@majasuput) on Sep 10, 2018 at 12:56am PDT