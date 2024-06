Mikulić uzela škare i napravila veliku promjenu: 'I kad zezneš, digni glavu gore i hrabro dalje'

Glumica Marijana Mikulić (42) promijenila je imidž. Uzela je škare i odrezala si šiške. Istaknula je kako nije svaka njezina odluka najbolja, ali joj je najvažnije da je sretna i da stoji iza svojih odluka.

- Marijana si je odlučila prekopati lice. Budi kao Marijana. I kad zase**š - glavu gore i hrabro dalje! Sutra je novi dan - poručila je nedavno pratiteljima uz fotografiju na kojoj pozira s novom frizurom.

Foto: Instagram

Glumičin suprug Josip Mikulić, inače pročelnik katedre za turizam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, dobio je prošle godine prestižnu stipendiju u Njemačkoj i odselio je u Belrin. Marijana je često otkrivala kako se snalazi s trojicom sinova.

- Nisam sama, imam ljude i sa sobom doma i u blizini. On će dolaziti, mi ćemo ići k njemu. Nisam zabrinuta ja, pa nemojte biti ni vi. Ali svakako hvala na hrpetini poruka koje sam dobila, i podrške i brige, puno mi znači. Nije to kao nekad kad su muževi išli, a žene ostale same brinuti o svemu po godinu dana - istaknula je na društvenim mrežama.

Foto: Instagram