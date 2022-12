Mila Horvat u Katru se provodi s nepoznatim muškarcem: 'Je li to onaj tajnoviti dečko Španjolac?'

Foto: Instagram/Mila Horvat

Voditeljica i sportska novinarka Mila Horvat (41) podijelila je snimke s nepoznatim muškarcem koji ju je odveo u noćnu vožnju Dohom. POGLEDAJTE VIDEO: Mila svoj privatan život voli držati podalje od očiju javnosti, no nedavno je potvrdila da je u dugogodišnjoj vezi sa Španjolcem. Stoga su se sada mnogi zapitali je li on muškarac iz videa, no Horvat je ostala tajnovita. Foto: Instagram/Mila Horvat - Jesam, ali nije Casillas. Dosta smo se lovili po svijetu jer je on isto menadžer, ozbiljan poslovni čovjek koji puno putuje, no nekako smo se uspjeli uskladiti. Već smo šest godina zajedno - kazala je Mila u intervjuu za Gloriju. Voditeljica bodri Vatrene u Katru, a osim videa objavila je i fotografije na kojima pozira na jednoj od tamošnjih pješćanih plaža. - Kupanje u prosincu… neprocjenjivo - napisala je u opisu, a komplimenti su samo pristizali.