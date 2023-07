Mila Horvat u top formi uživa u morskim radostima: 'Opuštanje'

Bivša televizijska voditeljica Mila Horvat (42) na društvenim mrežama pokazala je kako uživa na moru. Podijelila je fotografiju u bikiniju i oduševila pratitelje.

- Opuštanje nedjeljom - napisala je Mila kratko uz objavu na kojoj se ističe njezina vitka figura.

Mnogi su joj u komentarima poručili da izgleda sjajno.

'Top si', 'Lijepa naša Humčanka', 'Postoji li ljepša žena od Mile', pisali su joj pratitelji.

Podsjetimo, Horvat je prošlo ljeto na odmor otišla u Ujedinjene Arapske Emirate, a tad je otkrila i da je u vezi s tajanstvenim muškarcem.

- Dosta smo se lovili po svijetu jer je on isto menadžer, ozbiljan poslovni čovjek koji puno putuje, no nekako smo se uspjeli uskladiti. Već smo šest godina zajedno - otkrila je tada Mila u svojem velikom intervjuu Gloriju.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Mila je tad otkrila i razmišljaju li o vjenčanju.

- Nisam opterećena time. Kad si s nekim tko ti odgovara, što znači taj papir? Nisam opterećena temama kao što su brak i djeca. Samo je bitno naći nekoga tko je normalan, tko me razumije, tko me opušta, tko mi nije teret... Nekoga tko mi dopušta da dišem i da budem svoja, da smo individualci, a opet zajedno. To sam napokon i pronašla - dodala je.

Inače, Mila je bila proglašena najseksi voditeljicom 2013., a već 2015. za treću najseksepilniju Hrvaticu.