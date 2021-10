Milan Popović (56) je prije tjedan dana u intervjuu u srpskoj emisiji rekao da je njegova veza sa Severinom (49) trajala samo tri mjeseca.

Ponovno je gostovao na istoj televiziji i u razgovoru objasnio zašto je zaradio prijavu od pjevačice.

- Prijavila me za obiteljsko nasilje zato što sam rekao da je naša veza tako kratko trajala u tom intervjuu. To je ono o čemu cijelo vrijeme pričam kada Severina govori o tome da sam ja zlostavljač i obiteljski nasilnik - započeo je izlaganje.

Poduzetnik je objasnio da Severinine postupke on smatra apsurdnima.

- To je primjer tog apsurda za situaciju zbog koje se ona smatra žrtvom nasilja u obitelji - istaknuo je odmah na početku razgovora.

- Opet sve to vrijeme nismo bili zajedno. Severina je živjela u Zagrebu, a ja u Beogradu. Viđali smo se vikendom i jednom smo otišli na Maldive. Ta tri mjeseca su stvarno bila prelijepa, ne mogu ništa reći. Poslije ta tri mjeseca sam shvatio da je to bio ogroman napor za Severinu, da je ona savršeno glumila. U smislu da nije ta za koju se pokazivala ta prva tri mjeseca. Ja sam nedavno rekao da imate dvije Severine, jednu medijsku koja se svima pokušava svidjeti, koja je ljupka, draga, mila, šarmantna, nasmijana. Imate ovu drugu Severinu koju nitko ne vidi, a kojoj ima pristup jako mali ograničen broj ljudi. To je možda petero ljudi koji vidi te njene uspone i padove. Od histerije, bijesa, radosti... Ovo je baš ekstremno. Severinu sam upoznao kad sam već imao neko iskustvo sa ženama. Severinu ne kritiziram. Ona je takva kakva je. Jednostavno za mene to nije bio partner s kojim sam htio provesti ostatak života. To je bilo previše emocija za mene. To je bilo gore dole. Ja nisam konfliktna osoba koja se svađa. Kad konflikt krene ja odem. Izbjegavam to. Mnoge žene polude na to. Više bi voljele da sjediš i da one gunđaju. Jedan svećenik koji mi je posvećivao novi stan donio mi je knjigu o braku. Tamo piše o gunđanju žena. Da trebaš sjediti i slušati gunđanje. Ja nisam za to - rekao je u prošlom intervjuu Popović.

Njihova oštra borba za skrbništvo nad maloljetnim sinom traje još od 2013. godine. Prema posljednjoj presudi na Županijskom sudu u Splitu odlučeno je da će imati zajedničko skrbništvo nad djetetom, odnosno da će dijete pola vremena provoditi s majkom, a pola s ocem, rekao je tada njezin odvjetnik.

Ipak, dodao je i da to nije kraj jer će se pjevačica nastaviti boriti za potpuno skrbništvo.