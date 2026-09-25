Supruga mu je prvi kritičar, ali i najveći oslonac. Mile Kekin je za 24sata ispričao kako izgleda njihov odnos nakon dva desetljeća braka
Mile Kekin o 20 godina braka sa suprugom Ivanom: 'Ona je moj suborac, oslonac i podrška'
Mile Kekin objavio je novi album „PUN.K Mile Kekina“, a novi materijal predstavit će publici 9. listopada u zagrebačkoj Tvornici kulture. Četrnaest pjesama na albumu na različite se načine bavi životom čovjeka koji je prešao pedesetu, ali još uvijek nije pronašao dovoljno dobar razlog da se uozbilji. Kekin pritom bez puno zadrške pjeva o godinama, tijelu, odnosima, braku, prijateljstvima, nostalgiji i prolasku vremena, ali ozbiljne teme ponovno provlači kroz humor koji je obilježio velik dio njegova autorskog rada. U razgovoru za 24sata otkrio je pozadinu pjesama, a komentirao je i život sa suprugom Ivanom Kekin.
Pedesete su mu, kaže, ipak donijele neke promjene. Ne skriva da je odrastao, premda se to nije dogodilo sasvim dobrovoljno, ali njegov odnos prema glazbi ostao je isti.
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