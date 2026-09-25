Obavijesti

Show

Komentari 9
INTERVJU ZA 24SATA PLUS+

Mile Kekin o 20 godina braka sa suprugom Ivanom: 'Ona je moj suborac, oslonac i podrška'

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 6 min
Mile Kekin o 20 godina braka sa suprugom Ivanom: 'Ona je moj suborac, oslonac i podrška'
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Supruga mu je prvi kritičar, ali i najveći oslonac. Mile Kekin je za 24sata ispričao kako izgleda njihov odnos nakon dva desetljeća braka

Admiral

Mile Kekin objavio je novi album „PUN.K Mile Kekina“, a novi materijal predstavit će publici 9. listopada u zagrebačkoj Tvornici kulture. Četrnaest pjesama na albumu na različite se načine bavi životom čovjeka koji je prešao pedesetu, ali još uvijek nije pronašao dovoljno dobar razlog da se uozbilji. Kekin pritom bez puno zadrške pjeva o godinama, tijelu, odnosima, braku, prijateljstvima, nostalgiji i prolasku vremena, ali ozbiljne teme ponovno provlači kroz humor koji je obilježio velik dio njegova autorskog rada. U razgovoru za 24sata otkrio je pozadinu pjesama, a komentirao je i život sa suprugom Ivanom Kekin.
Pedesete su mu, kaže, ipak donijele neke promjene. Ne skriva da je odrastao, premda se to nije dogodilo sasvim dobrovoljno, ali njegov odnos prema glazbi ostao je isti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Mama Renata se mazi na plaži u tangicama, legla na supruga i oprostila se od ljeta
'ADIO LITO'

FOTO Mama Renata se mazi na plaži u tangicama, legla na supruga i oprostila se od ljeta

Mama Renata obukla je narančaste tangice pa za zadnji pozdrav ljetu, na plaži legla na supruga
FOTO Vruće scene u Love Islandu Adriji! Djevojke se penjale po dečkima, pipkale ih, provocirale
ZAVODLJIVI IZAZOV

FOTO Vruće scene u Love Islandu Adriji! Djevojke se penjale po dečkima, pipkale ih, provocirale

Led je možda trebao rashladiti atmosferu u vili 'Love Islanda Adrije', ali dogodilo se upravo suprotno. Islanderi su se našli pred jednim od dosad najzavodljivijih izazova, a glavnu riječ ovoga su puta vodile djevojke. Dobile su kocke leda i zadatak njima prelaziti preko dečkiju, dok se oni tijekom izazova nisu smjeli pomaknuti.
FOTO Žanamari se prisjetila 2023. godine pa pokazala tange u prozirnim tajicama i dekolte
FIT FIGURA

FOTO Žanamari se prisjetila 2023. godine pa pokazala tange u prozirnim tajicama i dekolte

Naša pjevačica u mobitelu je pronašla fotografije koje su nastale 2023. godine pa ih je odlučila objaviti. Na njima je odjevena u crnu seksi kombinaciju koja se sastoji od uskog korzeta i prozirnih tajica ispod kojih se naziru tange...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026