Mile Kitić: 'Jedan loš čovjek mi ne može ništa dok imam vas'

U ponedjeljak se internetom proširila snimka od prošlog petka na kojoj bosansko-hercegovačkog folk pjevača Milu Kitića (68) nepoznati muškarac nasilno povlači s bine tijekom nastupa u švicarskom baru 'Joggeli Loungeu'. Naguravanju se pridružilo još muškaraca, a sve su na kraju razdvajali zaštitari.

Folker se na svom Instagram profilu nedavno osvrnuo na incident u klubu rekavši kako je došao do njega pijan čovjek i povukao ga za rukav. Nezgodno je stao na stepenicu i pao je. Izjavio je kako je to sramota, ali da je svjestan kako do toga zna doći. Spomenuo je i kako bi to mogao biti propust samog osiguranja.

Na Instagramu je sad poručio kako se osjeća dobro i zahvalio svima koji su mu dali podršku.

- Hvala mojoj obitelji, suradnicima, prijateljima, vjernoj publici. Hvala dragim kolegama Jali Bratu, Selmi Bajrami, Đaniju, Gastozu i Harisu Džinoviću na podršci. Zajedno smo jači. Hvala vam. Jedan loš čovjek mi ne može ništa dok imam vas, vaš Mile Kitić - napisao je pjevač.

Obećao je da će još dugo pjevati te da ga ovakvi incidenti u tome neće spriječiti. Za srpske medije izjavio je da mu je ovo prva neugodnost koju je doživio u skoro pet desetljeća pjevanja.

- Pjevam već 48 godina, nikada u životu nisam imao ni najmanju neugodnost sve do sada. Iskusan sam, čim vidim da je netko ovakav ili onakav, ja ne prilazim. Nema gdje nisam pjevao, čak i za vrijeme rata. Taj gost mi je došao i rekao: 'Može li ta i ta pjesma?' - započeo je Kitić i nastavio:

- Rekao sam mu: 'Pričekaj buraz, ne mogu prekinuti ovo što sada pjevam'. Lijepo sam mu objasnio, a on mene za rukav i povuče me dolje. Bilo je tu par stepenica, ja se sapleo i pao - rekao je Kitić za Pink.rs.

