Milena je odbila Ivin poljubac u usta: Nismo još došli do intime

Milena i Ivo pokazali su da su sve otvoreniji jedno prema drugome u showu 'Ljubav je na selu'. Milena je odlučila kako je vrijeme da se povežu i na razini energija. Ivo ju je pokušao poljubiti u usta, no nije još bila spremna.

- To je usta na usta, ja mislim da je to već intima, ali mi nismo došli do te intime. Mislim da oboje želimo jedan zdravi temelj - istaknula je pa dodala:

Foto: RTL

- Očekujem od njega da vodi, da vidim je li sposoban biti stup, muškarac. Umorila sam se od vođenja.

Milena je porijeklom iz Dubrovnika, ali više od 30 godina živi u Njemačkoj. Djetinjstvo je provela s bakom i djedom u Hercegovini te je vrlo emotivno vezana za te krajeve. Gledateljima je dobro poznata iz prošle, 16. sezone kad je bila na farmi Ante Munitića.

- Dala sam otkaz u firmi i ponijela sve u svoja tri kofera. Sigurna sam da sam ta koju tražiš... Anti pripadaju zadnje stranice moje knjige - samouvjereno je poručila tad Milena svom farmeru, spremna preseliti se na Pelješac.

Foto: rtl

Britka na jeziku, sarkastična i svoja, farmeru Anti od prve je sekunde dala do znanja da ga planira osvojiti, često ga ostavljajući bez teksta, a u jednoj epizodi čak je odjenula i vjenčanicu. No iako je dala sve od sebe, on je na kraju na romantično putovanje ipak odveo Klaru Perko.

Foto: rtl