Farmer Ilija i dalje je razočaran jer nije u sobi s Ružom: 'Brzo smo se navikli jedno na drugo'

Volio bih da smo Ruža i ja dobili zajedničku sobu. Smatram da smo dobri prijatelji, rekao je za farmer Ilija iz showa 'Ljubav je na selu' za RTL.hr.

Iako ne dijele sobu, drago mu je što je s Ružom na romantičnom putovanju u Sarajevu.

- Lijepo nam je. Navikli smo se brzo jedno na drugo kad smo se opet vidjeli - rekao je farmer.

Kad su bili razdvojeni, redovito su se čuli.

- Slali smo si poruke i zvali se - ispričao je Ilija.

Ranije je otkrio da se posebno pripremao za putovanje.

- Došao sam dva dana prije Ruže da upoznam teren gdje je izvesti da sam siguran da se ne daj, bože ne bih osramotio - rekao je farmer.

Ruža je dobila zasebnu sobu.

- Nismo u istoj sobi. Ja ne znam čija je to krivica, moja, njena ili od uprave - požalio se Ilija.

- Ilija i ja nismo baš toliki prijatelji da dijelimo sobu - komentirala je Ruža.

- Ja bih volio da smo u jednoj sobi - istaknuo je farmer.

Otpratio je Ružu do sobe koja se njoj svidjela. Komentirala je da se Ilija nada da će biti zajedno, a on je rekao da ona otežava sve. Isprobao je njezin krevet i pozvao je k sebi, no Ruža je to odbila. Ilija se požalio da mu Ruža uvijek govori da pričeka.

- Tko će čekati više? - zapitao se.

