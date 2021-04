U 13. sezoni emisije 'Ljubav je na selu' stvari su se počele opasno zahuktavati.

Milena Kobajashi ex Karađorđević (44), u prošloj sezoni nije imala sreće kao Ivanka Milutinović no, zato se ovu sezonu odmah na početku 'bacila na posao' kako bi se izborila za srce farmera Nevena Landeka (26) iz Opatinca kraj Ivanić-Grada.

Započeli su brzi spojevi, a farmeri su na njima mogli upoznati svoje kandidatkinje. Jedan od njih bio je baš tako kako se i zove, 'brz' jer je Milena odmah uspjela osvojiti farmera Nevena.

- Ohoho, to si - započela je Milena, a Neven je nastavio:

- Ja sam, ja sam. Drago mi je.

- Drago mi je, milo mi je, drago mi je, milo mi je - dodala je kandidatkinja.

- Milena kako mi je prilazila stvarno ono, žena zmaj, bih ja rekao. Volio bih imati takvu ženu - komentirao je Neven prije nego što je počela prava akcija.

- Ajmo odmah po ruski - rekla je Milena, a Neven je odgovorio:

- Ne znam ti ja ruski.

Farmer nije ni uspio dovršiti misao prije nego što ga je Milena strastveno poljubila. Vidno šokiran, Neven je gledao u Milenu sav crven od njezinog ruža, a lice mu je odmah obasjao osmijeh od uha do uha.

- Mislim da mora pogledati što to znači ruski poljubac - rekla je Milena nakon ljubljenja.

- Milena mi je odmah ruski poljubac dala. Iznenadio sam se. Baš me dirnulo. Pružio bih joj priliku - komentirao je Neven.

No, tu nije sve stalo. Milena je ponovo iznenadila već dovoljno šokiranog Nevena.

- I ja bi bila isto. Ne bih se uopće bunila. A sad predlažem sljedeće, ajmo se malo ispipat. Ja bih odmah djelovala - rekla je Milena i ispipala Nevena pa ga udarila po stražnjici.

- Dobro je građen - zaključila je.

Nakon toga je dopustila da ju primi za grud, a Neven je to učinio.

- Zamijesio je moju grud baš kao što bi i sama moja majka zamijesila tijesto za palačinke - rekla je.

Uz svo pipanje, Milena je pregledala i Nevenove zube.

- Kada bi Milena tražila, išao bih kod zubara i svi strahovi bi prošli - rekao je Neven, oduševljen svojim brzim spojem.

Podsjetimo, Neven je u prošloj emisiji ispričao da je njegova prošla veza pukla zbog prevare, a i otkrio da je djevojku uhvatio da ga vara tako što se sakrio u prtljažnik njezinog automobila.

- Ja sam sumnjao. I drugi su mi govorili, ali ja nisam htio vjerovati drugima dok se sam ne uvjerim. Onda sam odlučio uloviti je na najlakši način, da se zavučem njoj u auto - ispričao je Neven.

Vita Maslačak, odnosno Milena ispričala nam je da je jako ponosna na svoj ovogodišnji alterego, što je u ovoj sezoni vrlo brzo i potvrdila.

- Ja, kao autorica koncepta realityjevskih alterega, poslala sam svoju osobnu izaslanicu u show. Tako je, zapravo, bilo svaki put. Iskoristit ću priliku i naglasiti da je moja osobna izaslanica, u ovoj sezoni napravila zasiguran presedan u povijesti emitiranja showa. To me jako veseli i već sam priljubljena za ekran. U ovom showu iskoristila sam Daleki istok, jednu staru dinastiju s ovih prostora i fenomen jedne pjesme. U skladu s tim sklepano je ime alterega. Utrošila sam minimalno vremena na to. Možda čak do minute - rekla nam je i dodala je kako se uopće ne zamara s onom 'Što će drugi reći?'.