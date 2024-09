Miley Cyrus optužili da je kopirala pjesmu Bruna Marsa

Prema pisanju stranih medija, Miley Cyrus (31) su tužili jer je navodno kopirala popularnu pjesmu Bruna Marsa (38) za svoj hit "Flowers". Pjevačicu je navodno tužila američka tvrtka Tempo Music Investments za kršenje autorskih prava koja tvrdi da posjeduje dio autorskih prava za Brunovu pjesmu "When I Was Your Man", piše TMZ.

U tužbi stoji kako postoji nekoliko glazbenih sličnosti između Mileyne i Brunove pjesme, pa stoga smatraju da je "namjerno" kopirala pjevača i njegov hit "When I Was Your Man".

Tvrde da su melodija i refren slični.

Tempo Music Investments tvrdi kako pjesma "Flowers" ne bi postojala bez pjesme "When I Was Your Man", a dodaju kako su Miley, njezina izdavačka kuća i producenti imali pristup Brunovoj pjesmi.

Strani mediji navode da tvrtka želi da joj se zabrani distribucija ili izvođenje pjesme "Flowers".

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS