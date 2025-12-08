Obavijesti

BIZARNA IZJAVA

Miley Cyrus se našalila: Zaručila sam se zbog neobične fobije

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

U nedavnom gostovanju na televiziji pjevačica je kroz šalu otkrila kako joj neobična fobija utječe na svakodnevni život, ali i na odluku o zarukama

Miley Cyrus ovih je dana potvrdila zaruke s bubnjarom Maxxom Morandom, čime je njihov odnos ušao u novu fazu. Iako je vijest sama po sebi privukla interes javnosti, još je više odjeknula njezina šala o tome zašto joj je brak zapravo praktičan.

Vanity Fair Oscar Party
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Gostujući u emisiji Jimmy Kimmel Live!, Miley Cyrus je otkrila da je muči fobija koja joj otežava svakodnevicu - strah od papira. U razgovoru je opisala da joj već sam pogled na papir izaziva nelagodu, a posebice je smetaju ljudi 's jako suhim rukama' koji ga diraju. Tom prilikom je otvoreno rekla: 'Mrzim papir'.

Dodala je da joj je razdoblje blagdana izrazito neugodno upravo zbog toga što se tada stalno razmjenjuju kartice, čestitke i razni paketi koje jednostavno ne podnosi.

Cyrus je zatim objasnila da joj smetaju i obične dostave, jer joj već sama kartonska ambalaža izaziva gađenje. 

- Kad netko dobije Amazon paket, meni je već zlo, jer je karton najgori od svega - dodatno je suh, a unutra još ambalaža. Zapravo, zato sam se i zaručila: samo svog zaručnika natjeram da otvara sve pakete vani - našalila se Miley.

Kad ju je Kimmel pitao hoće li joj potpisivanje vjenčanog lista predstavljati problem, glazbenica je objasnila da joj ta vrsta papira ne smeta toliko jer je, kako kaže, drukčije teksture.

Spoj na slijepo završio zarukama Miley Cyrus rekla je 'da' na dijamant od 150.000 dolara
Miley Cyrus rekla je 'da' na dijamant od 150.000 dolara

Prije veze s Morandom, Cyrus je bila u nekoliko medijski istaknutih odnosa, primjerice s Nickom Jonasom i Patrickom Schwarzeneggerom. Također je bila udana za Liama Hemswortha, a njihov je brak završio razvodom manje od godinu dana nakon vjenčanja.

Sada, s novim zaručnikom i lakšim pristupom otvaranju paketa, čini se da Miley ulazi u životnu fazu koja joj donosi i ljubav i praktična rješenja za svakodnevne strahove.

'Avatar: Fire and Ash' film premier, in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

