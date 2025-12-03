Miley Cyrus rekla je 'da' na dijamant od 150.000 dolara

Pop senzacija Miley Cyrus napokon je potvrdila - udaje se! Nakon četiri godine ljubavi, pjevačica je rekla 'da' svom partneru Maxxu Morandu, a ekskluzivu je otkrila u razgovoru za magazin People. Iako je vješti par uspio sakriti većinu detalja, Miley je priznala da ju je najviše šokiralo to što su zaruke prošle u potpunoj tajnosti.

Foto: Instagram

- Zapanjilo me je koliko smo uspjeli sve zadržati privatnim i intimnim. Lijepo je kad možeš sam birati što ćeš pokazati, a što ne. Možda je to zato što sam starija pa štitim ono što mi je važno - rekla je pjevačica, dok je zvučala neobično smireno za nekadašnju buntovnicu s pozornice.

Foto: Lisa Fierro/PRESS ASSOCIATION

Hollywood je već danima brujao o zarukama nakon što su se Miley i Maxx pojavili na premijeri filma 'Avatar: Fire and Ash', gdje je sve oči privukao ogroman dijamantni prsten na njezinoj ruci. Kasnije je potvrđeno da je riječ o ručno izrađenom komadu dizajnerice Jacquie Aiche, 14-karatnom žutom zlatu i kamenu vrijedanom čak 150.000 dolara. Pravi celeb standard!

Par je zajedno od 2021., a od svega je najromantičniji detalj to što su se upoznali na spoju naslijepo.

- Za mene je bio spoj na slijepo, za njega baš i ne - otkrila je Miley kroz smijeh. Čini se da je rizik itekako urodio plodom: Ljudi bliski paru tvrde da su nerazdvojni i da je pjevačica konačno pronašla mir.

Miley Cyrus on social media | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Miley je potpuno druga osoba zadnjih godina. Smirenija je i sretnija. Svi obožavaju Maxxa - povučen je, ne voli medije i to joj baš odgovara - tvrde izvori.

Podsjetimo, pjevačica je prije dvije godine službeno okončala brak s glumcem Liamom Hemsworthom. Njih dvoje upoznali su se na snimanju filma 'The Last Song', proživjeli deset godina burnih prekida i pomirenja, vjenčali se 2018., a razveli već nakon osam mjeseci. Miley je kasnije priznala da je 'bilo previše sukoba' i da je odluku o razvodu donijela usred nastupa na Glastonburyju 2019. godine.

Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Arrivals | Foto: Regina Wagner/DPA/PIXSELL