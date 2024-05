Milica Pavlović za 24sata: Htjeli su da predstavljam Švicarsku na Eurosongu. Balkan mi je bitniji!

Sunčanu srijedu proveli smo na vidikovcu na visini od 74 metra iznad trešnjevačkog tla u društvu jedne od najpopularnijih pjevačica mlađe generacije, Milice Pavlović (32). Srpska zvijezda stigla je u našu metropolu puna novih vijesti iz svoje 14 godina duge karijere, a ono čemu se posebno radovala je najava koncerta u Areni Zagreb 21. lipnja te priča o pjesmama s najnovijeg EP albuma 'Milijarda'. Prije svih detalja o novim projektima, Milica je, kao i većina ljudi u Hrvatskoj, još uvijek bila u eurovizijskom raspoloženju, a upravo nju fanovi žele vidjeti na pozornici u Švicarskoj kako predstavlja Srbiju.

- Publika je ove godine dobila dodatan povod oko tog pitanja, a to je da sam ja rođena baš u Švicarskoj. Čak me i njihova nacionalna televizija 2017. godine pozvala da sudjelujem u konkurenciji za odlazak na Eurosong, ali tad sam bila okupirana s radom i promocijom albuma ‘Boginja’. Odbila sam ih, bilo mi je bitnije da za publiku na Balkanu u tom trenutku napravim najbolje - priznala nam je pjevačica.

Zagreb: Pjevačica Milica Pavlović uskoro će održati koncert u Areni Zagreb | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Bila je uvjerena u pobjedu Hrvatske

S nama je podijelila dojmove s ovogodišnjeg Eurosonga u Švedskoj gdje je Hrvatska s Baby Lasagnom izborila visoko drugo mjesto.

- Zaslužio je prvo mjesto, ali on je moralni pobjednik. Skoro sam rezervirala hotel u Zagrebu za dogodine jer sam bila uvjerena da će Eurosong doći tu. Mislim da Hrvatska treba biti ponosna koga su poslali jer je dečko, pored toga što je dao maksimum na sceni, poslao i jednu lijepu poruku svima i dao ozbiljnu lekciju o ponašanju i dostojanstvu, čak i nekim velikim zvijezdama koje iza sebe imaju velike karijere - iskreno će Milica.

Dodala je da je jako ponosna i na srpsku predstavnicu Teyu Doru za koju smatra da je briljirala na eurovizijskoj sceni.

- Za mene je najljepši dio Eurovizije bio kad sam vidjela koliko su se međusobno podržavale ekipe predstavnika i sami predstavnici iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Ja bih tu sliku uramila, ako postoji šansa da se to nekako napravi - rekla nam je.

'Ovakav show je skup, pristala sam na minus'

Dok se ne dogodi njezin potencijalni nastup na najvećoj pozornici u Europi, Milica će već 21. lipnja zakoračiti na onu u Areni Zagreb, gdje će održati svoj veliki koncert u sklopu regionalne turneje 'LAV'.

- Nekako je logičan slijed da, nakon rasprodane Beogradske arene u prosincu, najavim zagrebački koncert. Jedino te dvije Arene imaju tehničke mogućnosti na visokom nivou koji je potreban za održavanje ovakvog tipa koncerta. Ovo mi je prva ovoliko velika turneja s ogromnim brojem ljudi u timu. Imam veliku odgovornost i zaista trebaš biti 100% u tom showu da bi izgledao onako kako smo zamislili i navježbali - rekla nam je pjevačica i dodala da ni malo ne sumnja u energiju, osmijehe i ljubav hrvatske publike koju će dobiti za nešto više od mjesec dana. Priznala nam je da je u ovu turneju uložila veliku količinu novca jer želi najbolju produkciju.

Zagreb: Pjevačica Milica Pavlović uskoro će održati koncert u Areni Zagreb | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Nakon Beogradske arene sam se morala suočiti s minusom na računu. U siječnju sam bila kod knjigovođe i malo sam teško disala kad sam vidjela stanje ha, ha. Ali, za ovakvu glazbenu priču sam odučila da tako bude. Znala sam da sve što sa svojim timom želim napraviti nije jeftino. Kad smo dogovarali Zagreb, samo je bilo jedno pitanje: 'Na koliki minus Milice pristaješ?'. I nemojte sumnjati, taj minus je dovoljno velik da zadovolji apetite svih ljudi koji će, nadam se, otići sretni po izlasku s tog koncerta - kaže Milica.

Koncert je spoj različitih stilova

Veliki dio njene ekipe dolazi iz Hrvatske, uključujući redatelja Igora Barberića, koreografkinju Helenu Janjušević i plesača Luciana Plazibata.

- Obožavam raditi s njima jer su radoholici poput mene. S vremenom smo svi postali prijatelji, naročito sam bliska s Helen, koja mi je odabrala plesače za turneju. Igor je taj koji je izvlačio najbolje iz njih i dao neku svoju kazališnu dramaturgiju, modernizam koji sam ja svih ovih godina negdje i potencirala. Uz to da uvijek zadržim neki balkanski trenutak, jer živim ovdje i to mi je nekako blisko. A tu je i bend gdje je svatko najbolji u svojoj domeni i stvaralaštvu - ispričala nam je Pavlović koja je početkom ovoga tjedna izbacila EP album 'Milijarda', koji je nastao kao zahvala publici koja je njene pjesme na YouTubeu preslušala preko milijardu puta. A ovih dana izbacit će i nova dva, zasad tajna projekta.

- Mogu reći da su u sferi glazbe jer se zaista trudim da publici odgovara moja glazba. Razumijem da ih zanima i moj privatni život, moje boli, ali ja uživam u poštovanju publike isključivo zbog svog glazbenog stvaralaštva i zato sam najponosnija na svijetu - priznaje Milica.

Zagreb: Pjevačica Milica Pavlović uskoro će održati koncert u Areni Zagreb | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Baka i djed su je odgojili

Odrasla je u malenom selu Gornji Bunibrod na jugu Srbije, a odgojili su je baka Rada i djed Vladimir koji su ostavili veliki pečat u njenom životu.

- Moj djed je imao završenu samo osnovnu školu, a baka ni jedan dan. Zauvijek ću pamtiti savjete koje sam dobila od njih i koje sebi ponavljam svakoga dana. Da ne radim nekome ono što ne bih voljela da meni čine, da poštujem starije, da oprostim, da ne držim u sebi negativu. Uvijek su mu govorili da pjevam i plešem i da budem čovjek koliko mogu - iskreno će Milica.

Foto: Extra FM

'Misle da manje vrijedim jer sam sa sela'

Iz Bunibroda je prije gotovo 15 godina stigla u velebni Beograd gdje se natjecala u showu 'Zvezde Granda' i dogurala do finala, a priznala je da bi joj put vjerojatno bio lakši da je gradsko dijete.

- Bilo bi lakše, ali pitanje je bi li dogurala do ovdje. Meni je dalo vjetar u leđa to kad mi ljudi kažu nećeš uspjeti, nisi dovoljno dobra... Tad sam se najviše borila da dokažem da mogu. I dan danas me neki ljudi znaju promatrati s visine samo zato što dolazim iz manjeg mjesta. Ali ja sam na svoj Bunibrod ponosna. Nema ljepše nego kad dođem u svoje dvoriše i uberem svoje voće. To je jedna zajednica povjerenje i ljubavi, kad dođem s puta, a susjedi mi donesu pitu. Moji susjedi čak imaju i ključ od moje kuće i to je blago - ispričala nam je.

Nema pauze...

Ovog ljeta neće moći puno odmarati jer ju van turneje 'LAV' očekaju regularni koncerti na trgovima i klubovima diljem regije.

- Kako sam starija, znam sebi reći: 'Pretjerala si, treba ti odmor'. Nekad nije dovoljno ni da mi prijatelji kažu: 'Umorna si', dok sama sebe ne uvjerim - kaže nam.

Foto: Mario Poje

'Razočarala sam se kao plavuša'

Prije dvije godine je odlučila promijeniti boju kose pa je jedno vrijeme bila plavuša, a onda se vratila u svoju prirodnu smeđu boju.

- Mislila sam kad postanem plavuša da ću osvojiti sve, da će frajeri padati ispred mene... A samo sam ja pala od umora jer sam tad imala album 'Posesivna' koji je obarao rekorde. Taj projekt je zahtijevao neku egzotičnu notu, odgovaralo mi je, ali sretna sam što sam se vratila u svoju prirodnu boju kose, jer nekako Milica u narodu je brineta - priznaje pjevačica. Za kraj smo ju upitali bi li voljela da joj u život uskoro uđe emotivni partner.

- Nikako dok se ne završi turneja ha, ha. Ali, naravno, ne postoji čovjek koji je imun na lijep zagrljaj pun ljubavi - zaključila je Milica.

Foto: Mario Poje