Milica Pavlović za 24sata: Neću više kukati radi minusa, ovo što radim je skupo i tako sam htjela

Prije nepuna četiri mjeseca priredila je nezaboravnu noć tisućama svojih obožavatelja u zagrebačkoj Areni, a već 9. studenoga zapjevat će u Rijeci, idućoj postaji u sklopu njezine regionalne turneje 'LAV'. Milica Pavlović (33), s kojom smo se u utorak podružili upravo u Rijeci, proteklih je godina nizala hit za hitom, a kao kruna dosadašnje karijere uslijedili su koncertu u velikim dvoranama. Za 24sata pričala je kako je privatno povezana s najvećim kvarnerskim gradom, o publici radi koje pristaje na minus na računu. Dotaknuli smo se i hrvatske kuhinje koju obožava i njezinih kolegica Nine Badrić i Vesne Pisarović, ali i muškaraca koji joj prilaze, ali nikako ne osvajaju.

Točno mjesec dana riječku publiku dijeli do spektakularnog nastavka turneje 'LAV' u Dvorani mladosti. Hoće li dvorana podnijeti svu produkciju koju dovodite sa sobom, vidjeli smo koliko je to u Zagrebu raskošno bilo?

Uz sebe imam najprofesionalnije moguće ljude s ovih područja. Okupila sam ekipu kakvu zaista nitko nema i može mi svatko samo zavidjeti na istoj. Iako će koncert biti s manjom pozornicom, to ne znači da će show biti išta manji od onog u Zagrebu. Jednostavno, samo se prilagođavamo toj vrsti bine, dolazimo s istim brojem ljudi, ista je grafika, isti intro, glazbeni sastav. Dogovorila sam dvije glazbene gošće. Bit će nešto manje plesača nego u Zagrebu i rade se potpuno novi kostimi za mene... Ali, najvažnija je energija publike koja me nosi tijekom cijelog koncerta.

Rijeka: Pjevačica Milica Pavlović druži se sa novinarima | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Zašto ste odlučili da baš Rijeka bude drugi hrvatski grad u sklopu aktualne turneje, zašto nije Osijek, Varaždin, Split...?

Iskreno, zbog moje tetke. Od kad znam za sebe slušam o Rijeci i svaki put kad bih nastupala ovdje odlazila bih doma punoga srca. Tetka je ovdje živjela 10 godina, radila je u dječjoj bolnici i mislim da će za nju, ali i mene, taj koncert biti posebno emotivan. Možda nikad ne bi ni napustila Rijeku da nije upoznala tetka i sad s njim živi u Beogradu. Znam da su ljudi ovdje jako srdačni, grad je pun studenata koji su mi doslovno znali prilaziti i pričati: 'Imam sutra ispit, ali sam došao na nastup, ako prođem pisat ću ti'. Eto, zato mi je želja bila da moj drugi koncert bude u ovakvom gradu, gdje je moja tetka provela dobar dio života.

Od koncerta u Areni Zagreb prošla su četiri mjeseca. Tad ste nam u intervjuu rekli da vas je koncert bacio u lagani minus. Jeste li se izvukli te hoće li i Rijeka donijeti sličan trošak?

Pa da, malo sam se požalila 'sedmoj sili'. Iako, svi vide koliko je ovo skup projekt, zato sam odlučila da više ne kukam. Ja sam željela da koncertna turneja izgleda upravo ovako. Mogla sam odabrati skromniju verziju, ali ne bih mirno spavala. U tom slučaju ne bih ni radila turneju. To što na bankovnom računu odem u minus, nema veze, svaki put je nakon koncerta plus u mom srcu. Dala sam sve što imam da izgleda onako kako sam zamislila i da ispoštujem publiku koja je uz mene 13 godina. Ovime pokazujem i novoj publici kako ja to radim pa je možda ispravno reći da je ovo ulaganje u budućnost.

Neprestano ulažete u karijeru, i po pitanju, albuma, pjesama, spotova...

Mogla sam biti pjevačica koja izbacuje samo singlove pa kad jedan prođe odradim pola godine nastupa pa onda opet skupiš za neki singl i tako u krug. Ali, ja nisam željela ići tim putem. Zaista sam ulagala u svoju diskografiju, scenske nastupe, uvijek se trudila ispoštovati medije... Ovaj koncert je zato morao izgledati ovako, da 'vrišti skupo'. Osjećala bih se loše da nije tako, kao da zavaravam publiku. Novac će se zaraditi, dođe i ode, ali bitno je stanje u mojoj duši.

Rijeka: Pjevačica Milica Pavlović druži se sa novinarima | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na današnje druženje doći će i vaši izabrani fanovi. Odakle ideja za Meet and greet, mada ga ne radite po prvi put?

Ne znam koliko je publika ovdje upoznata, ali ja sam s albumom 'Zauvek' imala jednu promotivnu aktivnost tako što smo napravili veliku kutiju koja je po sedam dana u najvećim srpskim gradovima stajala u trgovačkim centrima i ljudi su se u nju dolazili fotografirati. Sve fotke su izgledale savršeno, kutija je bila opremljena profesionalnom rasvjetom. A onda, posljednjeg dana bih došla i tu bi stiglo na tisuće i tisuće ljudi. Ne bih po sedam sati izlazila iz te kutije jer sam htjela fotografiju sa svakim tko je došao. Onda sam u prosincu prošle godine nakon koncerta u Beogradskoj areni također imala druženje s fanovima i ostala do pet ujutro jer znam da su me čekali nakon koncerta i možda zbog tog propustili posljednju autobusnu liniju i nije mi teško ispoštovati svakoga. U Zagrebu nažalost nismo imali vremena za organizirati to, ali drago mi je što smo uspjeli u Rijeci.

Volite osluškivati svoje obožavatelje?

Trudim se čuti njihove želje, uvažiti kritike, čak i ako mi žele reći nešto negativnije. Ja ovo na kraju dana radim, koliko za sebe, toliko i zbog njih. I tu sam da ih ispoštujem.

Ovoga ljeta čitatelji su nam poslali vaše fotografije dok ste sjedili u jednom restoranu u Vodicama. Volite hrvatsku kuhinju, što prvo naručujete kad ste kod nas?

Nećete mi vjerovati, ali meni je prva asocijacija maslinovo ulje, kod vas je najbolje na svijetu. Ja to lijepo na tanjur s kruhom, malo soli i ponekad balsamica... Volim i ribu, naravno, ali ovo mi je omiljeno. Vjerojatno ću to jesti i nakon riječkog koncerta.

Poznato je da obožavate slatkiše, gurmanski život, a linija vam je uvijek besprijekorna. Kako?

Kako Bog nekome dade da ne voli slatko i da ne treba ni okusiti, a meni da se tresem kad ugledam slatko. Dam sebi oduška, sklona sam debljanju. Razumjet će me žene koje imaju takav metabolizam. Postoje one djevojke koje mogu jesti do iznemoglosti, ja nažalost nisam jedna od tih. Primjerice, nedavno sam bila posjetila oca u Švicarskoj sa svojim prijateljicama i tamo sam se opustila. Onda sam došla u svoj Gornji Bunibrod gdje susjedi stalno nešto spremaju, ovaj pravi domaći kruh, ovaj nosi rakiju, onaj domaće crno vino... I onda dobijem jedno pet-šest kilograma i kažem dosta, zovem svoju nutricionisticu Anu Petrović koja mi kaže: 'Opet si kampanjac pred koncert'. Ja joj kažem: 'Ajde Anči, budi uz mene' i onda me ona motivira, ja joj šaljem fotografiju vage svakog ponedjeljka. Recimo, na koncertu 'Kraljica Juga' u Nišu sam imala dosta kilograma viška i to se dobro upakiralo u kostime, prihvatim i takvo izdanje, ali trudim se kad su veliki projekti da izgledam dobro.

Rijeka: Pjeva?ica Milica Pavlovi? druži se sa novinarima | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Brojni vas izdvajaju kao jednu od najljepših žena u regiji, vjerujem da vam muškarci prilaze. Pamtite li neki najgori ulet?

Očigledno su svi uleti do sad bili bez veze, čim ni s jednim nisam završila (haha). Sve su to sjajni momci, a najgoreg uleta, iskreno, ne mogu se ni sjetiti.

Vidimo često kako se družite s kolegama s estrade. S kim ste u kontaktu s hrvatske scene?

Sa svim kolegama sam pristojna, ali s određenima se družim. Baš sam se prije nekoliko dana vidjela s Vesnom Pisarović na jednoj privatnoj proslavi. Ona je nastupala i onda, pošto je ona bila moja gošća u Areni, pozvala me da ponovno zajedno otpjevamo 'Dolje na koljena'. I pjevamo mi i razmišljam: 'Bože, koliko ja podsjećam na nju. Bože, koliko mi sličimo'. U Areni nisam uspjela doživjeti tu sličnost. Ona je predivna, s njom se čujem. S Ninom Badrić sam iste večeri također vodila lijep razgovor. S njom sam podijelila kako sam odrasla na pop glazbi i uz njezine pjesme učila pravilno pjevati. Ona je jedna od tih izvođačica, među kojima su Marija Šerifović, Aleksandra Radovi, Vesna... Kad izađeš s njihovim pjesmama pred nekim i oduševiš, možeš sve. Tako mi je bilo lakše naučiti i narodnjake, koje u početku nisam znala pjevati. Ali kad savladaš pop glazbu, onda na to možeš stavljati nadogradnju folk elemenata. I bilo mi je bitno izgraditi svoj identitet i glazbeni pravac i mislim da danas ljudi danas mogu prepoznati što je Milica Pavlović.





S obzirom na to da publiku svako malo obradujete glazbenim projektima, pretpostavljam da i sad nešto u tajnosti pripremate. Stiže li nešto novo uskoro?

Naravno. Rijetko kad i spavam nešto previše, doslovno sam svakog dana u ovom poslu. Volim raditi, tako da će možda čak za oko 24 sata stići nešto novo. Nešto poznato, nešto staro, ali opet novo kako do sad niste čuli. Bit će svakako lijepo.

Nova godina se bliži, veliki broj ljudi je već u planovima. Gdje vas publika može slušati tu noć?

Pjevam u Beogradu u hotelu Crown Plaza. Jako se radujem, program će trajati tri sata i ono što mogu otkriti jest da po prvi put ne izlazim sa standardnim repertoarom i postavkom benda, nego sve nadograđujemo. Bit će još glazbenika na sceni, svašta nešto. Baš smo ušli u taj izazov da napravimo malo drugačiji doček.