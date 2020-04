Milijana blati supruga: 'Milojko je škrtica. Kupuje samo sitnice'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Milijana se prebacuje na mlađe, u show ulazi Požgaj?

Gledatelji srpskog showa 'Parovi' tjednima su svjedoci žustrih rasprava kontroverznog bračnog para Božić. Milijana (22) svakog dana sve više ponižava svog još uvijek zakonitog supruga Milojka (77), a ovaj put otkrila je kako je umirovljenik pravi škrtac.

Foto: happy tv/screenshot

Iako se pričalo kako je mlada reality zvijezda u brak ušla isključivo zbog interesa, isplivali su nove informacije, a vjerujući Milijaninim riječima, Milojko je i prije ulaska u reality bio cicija.

Foto: screenshot/

Do svađe je došlo nakon što su pojedini natjecatelji otkrili kako je Milojko posudio novac svom cimeru Ivanu Marinkoviću. Milijana je odmah rekla kako to ne može biti istina s obzirom na to da njezin suprug ne poteže brzo za novčanikom. I ne, godine nemaju veze s tim.

- Ne vjerujem da je dobio novac. Možda ga je Ivan tražio, ali Milojko nikada ne da. Pa on ne bi dao niti 70 kuna. Ljudi, što vam je. Moje vjenčanje je bilo toliko skromno da sam ostala bez riječi - rekla je Milijana, a Milojko joj je odgovorio kako je veliku svotu novca dao njezinoj mami.

Foto: Happy Tv

- Od tvojih para mogla sam kupiti samo sitnice - rekla je Milijana za kraj.

POGLEDAJTE VIDEO:

