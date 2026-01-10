Obavijesti

NASMIJALI SVE

Milijana i Dejan iz 'Ljubav je na selu' pozirali zajedno: Malo se svađamo, malo se mirimo...

Piše Stela Kovačević,
Milijana i Dejan iz 'Ljubav je na selu' pozirali zajedno: Malo se svađamo, malo se mirimo...
Foto: Instagram

Na romantičnom putovanju Milijana i Dejan su se posvađali pa jutro proveli odvojeno. No sudbina ih je ipak spojila na trajektu tijekom povratka kući

Dejan i Milijana iz showa 'Ljubav je na selu' od samog početka imaju zanimljiv odnos. Pun je uspona i padova, imali su nesuglasica i tijekom romantičnog putovanja, a čini se kako se ipak druže i izvan showa.

Naime, Milijana je na društvenim mrežama objavila fotku s Dejanom pa nasmijala sve.

- Malo se svađamo, malo se mirimo - napisala je.

Foto: RTL

Podsjetimo, na romantičnom putovanju Milijana i Dejan su se posvađali pa jutro proveli odvojeno. No sudbina ih je ipak spojila na trajektu tijekom povratka kući. Dejan je Milijani poklonio cvijeće i naglasio da bi volio da ostanu prijatelji.

U objavi je označila Dejana i otkrila: 'Dejan zna ubrati cvijet i staviti ga djevojci u kosu'.

- To nije ljubav, to je od ljubavi jače - komentirala joj je kandidatkinja Danka.

