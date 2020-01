Milijana kuha i pegla Milojku, a on ipak odlučio: 'Želim razvod'

Milijana Božić (22) ponovo je stala na 'žulj' suprugu Milojku Božiću (74), sa kojim je s kojim je u posljednje vrijeme u lošim odnosima.

Foto: screenshot/

- Zašto ti Aleksandra ne napravi ručak? Ovako ti ja perem stvari i dajem ti da jedeš. Jedva čekam da mi dođe moja ljubav Žabac -rekla je Milijana Milojku.

Na sve to Milojko je rekao da nije fer da ga maltretira i da će tužiti za nasilje jer zbog nje trpi veliki stres.

- Milijana je takva kakva je. Ja sam svoje rekao i riješio. Razvest ću se kad izađemo iz 'Parova'. Možete i ovdje dovesti odvjetnika, pa da sad to završimo - rekao je Milojko kasnije.

Foto: happy tv/screenshot

Iako su se supružnici nedavno su se pomirili čini se kako se s tim ne slaže i Milijanina majka Slađana, koja ne može oprostiti zetu ružne riječi koje je izgovorio kćeri.

Tako se nedavno Slađana javila u realityju svojoj kćer te otkrila da ju potpuno podržava u svemu.

Foto: Happy Tv

- Sine, samo tako nastavi, gazi Milojka, zaslužio je - poručila je Slađana te dodala kako je spremila tužbu za Milojka jer je lagao oko novaca koje je dao njezinoj kćeri.

- Tužba je spremna za sve što je lagao Milojko, samo da izađe iz showa. Ništa se ne sekiraj - izjavila je Milijanina majka.

Foto: Privatni album

Inače, u rujnu prošle godine, ni Milijanina majka ni otac nisu bili na svadbi kćeri. Razlog su bile brojne obveze, kao što je nogometna utakmica, no pravi razlog krio se u tome što njezini roditelji Milojka nisu mogli smisliti.

- Ne želim pričati o njima. To što je Milijana napravila je strašno. Nisam mogla doći na vjenčanje jer mi suprug nije dao, a on ne želi više čuti za nju. Meni je žao, budući da je ona moje dijete, ali je sama tako birala. Nikada neću prihvatiti tog starca, on nije moja obitelj - rekla je tad Slađana.

