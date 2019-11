Milijana kupa Milojka dva puta tjedno pa mu 'navlači' pelene...

I točno kada pomislimo da nas Milijana (21) i Milojko (74) više ne mogu iznenaditi, na površinu 'isplivaju' još neki bizarni detalji iz njihovog privatnog života. Srpski mediji otkrili su za njihove 'bolesne' igrice koje su zgrozile javnost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Milijanu privlače stariji muškarci, ali većina njih nisu htjeli ispuniti njezine čudne želje. Posebno ju uzbuđuje kada se četvrtkom i subotom s Milojkom zatvori u kuću. Detaljno ga okupa, zatim mu stavlja baby puder, a onda mu navuče pelene. Kada mi je govorila o tome, rekla sam joj da to ne priča drugim ljudima s obzirom na to da je već mnogi osuđuju. Mislim da je to bolesno, a ona je to pričala svim prijateljicama - rekla je Milijanina prijateljica za Kurir i dodala:

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

- Ona bi ga dojila, nunala i udarala po stražnjici. Sve je ovisilo o raspoloženju. Volim ju i ona je divna osoba, ali to nije normalno ponašanje. On nju mnogo voli s obzirom na to da joj oprašta javne prevare - zaključila je obiteljska prijateljica.

Foto: Screenshot/youtube

Podsjetimo, posljednjih nekoliko tjedana situacija je sve napetija u srpskom reality showu 'Parovi'. Nakon brojnih prevara i afera koje se ne trudi ni sakriti u 21-godišnju opet su uprte sve oči njezinih sustanara. Naime, emisijom su se počele širiti glasine kako je Milijana trudna.

Foto: Screenshot/24sata

Vijest je proširio bivši robijaš Nemanja Stamatović Žabac s kojim je Milijana nedavno prevarila 53 godine starijeg supruga Milojka. Milijana je nedavno izmjenjivala vruće poljupce u krevetu s Žapcem, dok je njezin suprug ležao odmah pored njih.

- Žabac, ti si mi rekao da je Milijana trudna. Zakuni se da si mi to rekao - izjavio je Milojko, a Žabac se odlučio isključiti iz cijelog razgovora. Iako se kontroverzan bračni par oženio na ljeto ove godine, čini se kako im u braku ne cvjetaju ruže, a veliki problem predstavlja i Milijanino 'švrljanje' okolo što frustrira i njezinog starijeg supruga.

POGLEDAJTE VIDEO: