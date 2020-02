'Milijana mi je prijetila da će me ubiti ako se ne oženimo'

Nakon što je zvijezda srpskog realityja 'Parovi' Milojko Božić (74) otkrio kako između njega i njegove supruge Milijane Božić (22) nikada nije ni postojala strast, priznao je kako njihov brak zapravo nikad nije ni želio, pišu srpski mediji.

- Želim razvod. Ona je meni prijetila kako će me ubiti ako je ne oženim - rekao je Milojko. Iako je krajem prošlog vikenda gotovo napustio 'Parove', Milojko je ipak ostao u realityju. Milijana se nadala kako će on izaći te mu je prišla i zagrlila ga.

- Plakao sam zbog nje. Ona se tako ponašala. Znaš što Milijana, imao sam mnogo žena u životu, ti to nikad nećeš dostići. Nije ona mlada, ima dosta iskustva. Nju sam shvaćao kao dijete, savjetovao sam je da ne radi ništa, sjedili smo za Novu godinu, nismo se ni poljubili... Nema tu strasti - rekao je Milojko.

Milijani njegove riječi ne padaju teško, a kako je sama nedavno istaknula, ne želi biti ovisna o muškarcima.

- Planiram se udati u 2020. i sebi kupiti stan. U njega ću uložiti sav novac koji zaradim u realityju. Milojko i ja ne razgovaramo, ali vidim da je ljubomoran. Sigurno mu nije bilo lako kad je gledao kako Žabac i ja vodimo ljubav na metar od njega u spavaćoj sobi. Iskreno, ne zanima me kako on sve to podnosi. Vidim da je živ, to je valjda najbitnije - kaže Milijana.

