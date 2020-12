Milijana potresena nakon kraha braka: Milojko me maltretirao

Njihov brak trajao je manje od godine dana, a bivša gospođa Božić nedavno je otkrila kako ju je Milojko ostavio bez pokretne i nepokretne imovine

<p><strong>Milijana Bogdanović </strong>(22) i <strong>Milojko Božić</strong> (75) više nisu u braku, javlja srpski <a href="https://www.kurir.rs/stars/rijaliti/3578239/zavrsena-ljubavna-prica-starog-milojka-i-mlade-milijane-bogdanoviceva-je-sada-zvanicno-razvedena">Kurir</a>. Kontroverzni par u srijedu je potpisao papire za razvod. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Mlada reality zvijezda trenutno se nalazi u reality showu 'Parovi', a u emisiji uživo otkrila je kako ju je bivši suprug maltretirao. Naime, Milojko se uključio u program, a Milijanina prijateljica ga je srdačno pozdravila. </p><p>- Moram pozdraviti kuma - rekla je Ilijana. Ta rečenica vidno je potresla Bogdanoviću koja je istog trenutka napravila 'kaos'. </p><p>- Sram te bilo Ilijana. Javljaš se čovjeku koji me je živcirao i maltretirao - vikala je Milijana. Njihov brak trajao je manje od godine dana, a bivša gospođa Božić nedavno je otkrila kako ju je Milojko ostavio bez pokretne i nepokretne imovine. </p><p>- Od Milojka mi nije ništa ostalo osim televizora, koji sam dobila od svoje kume Ilijane Vagić. Kada sam išla po svoje stvari on je želio zadržati taj televizor, ali ja sam mu rekla da on pripada meni - rekla je Milijana, piše <a href="https://www.kurir.rs/stars/3558177/milijani-od-milojka-nista-nije-ostalo-posle-razvoda-nije-dobila-ni-cvonjka-a-bozic-hteo-i-televizor-da-joj-uzme-ispricala-sve" target="_blank">Kurir</a>. </p><p> </p>