Milijana pronašla Milojku curu: 'Da ne bude sam dok ga vara...'

Najkontroverznijem paru na Balkanu Milijani (22) i Milojku Božiću (74) brak je u krizi već nekoliko mjeseci. Milijana je supruga u realityju počela varati, a najviše uživa s bivšim robijašem Nemanjom Stamatovićem Žapcem (60) koji joj je postao ljubavnik. Kako Milojko ne bi bio sam, sada mu je Milijana pronašla djevojku, pišu srpski mediji.

Kako kaže, našla mu je savršenu djevojku. Istaknula je kako je on u realityju jako blizak sa Snežom te bi bili dobar par.

- Sneža još uvijek ne pristaje, ali ja mislim da bi se do kraja realityja trebalo dogoditi nešto među njima - rekla je Milijana.

- Također, primijetila sam da se Milojko i Sneža sve više druže. On je drugačiji kada je u njenom društvu, tada bar nije ljubomoran - zaključila je.

Milojko je šokiran što Milijana i dalje žudi za Žapcem i ne želi je više vidjeti.

- Taj njezin Žabac je rugoba i zlo! Nju ne želim više komentirati. Čim izađemo iz 'Parova' svatko će na svoju stranu. Osramotila me je. Smatram da sam već razveden čovjek - komentirao je Milojko.

Milijana, čini se, nema ništa protiv. Tvrdi da ne želi više biti ovisna o muškarcima.

- Planiram se udati u 2020. i sebi kupiti stan. U njega ću uložiti sav novac koji zaradim u realityju. Ako neću biti s Žapcem, barem ću imati svoj dom pa ću nastaviti uhoditi gospodina iz Lučana u kojeg sam i dalje zaljubljena. Milojko i ja ne razgovaramo, ali vidim da je ljubomoran. Sigurno mu nije bilo lako kad je gledao kako Žabac i ja vodimo ljubav na metar od njega u spavaćoj sobi. Iskreno, ne zanima me kako on sve to podnosi. Vidim da je živ, to je valjda najbitnije - dodala je.

