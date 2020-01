Milijana je našla 'novog' starca: Bankara (70) uhodi šest godina

Najkontroverzniji par na Balkanu Milijana Božić (22) i Milojko Božić (74) nedavno su se pomirili nakon što ga je Milijana prevarila s bivšim robijašem Nemanjom Stamatovićem Žapcem (60). Milojko je rekao kako će joj sve oprostiti, ali ne i zaboraviti. Međutim, Milijana je i dalje 'luda' za Žapcem te nije više sigurna u njegovo obećanje kako će ostaviti ženu zbog nje. Zbog toga mu je već našla rezervu, pišu srpski mediji.

- Ukoliko me Nemanja neće čekati dok izađem iz realityja ili odluči ipak ostati sa svojom ženom, naći ću trećeg. Postoji jedan gospodin iz Lučana koji ima 70 godina. Uhodim ga već šest godina i jako mi se sviđa. On je direktor banke, u mirovini je, razveden i živi sam. Možda me privlači zbog toga što niti ne želi biti sa mnom - rekla je Milijana.

Foto: Happy Tv

- Jednom sam bila pripita pa sam ga poljubila. Rekao mi je da sam previše mlada i da bi mu se svi smijali kako je s djetetom. Čak sam mu predložila da se viđamo tajno, ali ni to nije htio. Možda se predomisli - dodala je.

Milojko je šokiran što Milijana i dalje žudi za Žapcem. Sada je odlučio da je više ne želi vidjeti.

- Taj njezin Žabac je rugoba i zlo! Nju ne želim više komentirati. Čim izađemo iz 'Parova' svatko će na svoju stranu. Osramotila me je. Smatram da sam već razveden čovjek - komentirao je Milojko.

Foto: Screenshot/youtube

Milijana, čini se, nema ništa protiv. Tvrdi da ne želi više biti ovisna o muškarcima.

- Planiram se udati u 2020. i sebi kupiti stan. U njega ću uložiti sav novac koji zaradim u realityju. Ako neću biti s Žapcem, barem ću imati svoj dom pa ću nastaviti uhoditi gospodina iz Lučana u kojeg sam i dalje zaljubljena. Milojko i ja ne razgovaramo, ali vidim da je ljubomoran. Sigurno mu nije bilo lako kad je gledao kako Žabac i ja vodimo ljubav na metar od njega u spavaćoj sobi. Iskreno, ne zanima me kako on sve to podnosi. Vidim da je živ, to je valjda najbitnije - dodala je.

Foto: happy tv/screenshot

- Ja sam srpska Lolita! Otkad znam za sebe zavodim starije muškarce. Ne smeta mi ni kad je razlika između nas 50 godina. Roditelji su me zbog toga slali kod psihijatra, ali ništa nije pomoglo. Jednostavno me privlače. Nikad ne bih bila sa svojim vršnjakom - priznala je Milijana.

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

