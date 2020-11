Milijana se raduje razvodu od Milojka: 'Ne mogu dočekati taj dan! Prva parnica je u prosincu'

Bogdanović u realityju često plače jer joj nedostaje novi dečko. No ostale sudionike zanima što se dogodilo s Milojkom i koji je pravi razlog njihova prekida. Milijana ne želi ulaziti u detalje

<p>Otkako je ušla u kontroverzni reality show 'Parovi', <strong>Milijana Bogdanović</strong> (22) ne prestaje plakati. Nedostaje joj njezin novi dečko <strong>Miloš</strong> (61). Napomenula je kako se u show došla odmoriti i tvrdi kako će Milošu ostati vjerna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milijana je varala supruga pred kamerama</strong></p><p>No ostale sudionike realityja zanima što se događa s Milijaninim suprugom <strong>Milojkom Božićem</strong> (75) te koji je pravi razlog njihova prekida. </p><p>- Je li istina da Milojko nije mogao? - pitao ju je Marko Perović, jedan od natjecatelja 'Parova'.</p><p>Milijana je na to pitanje pocrvenjela, a potom je odgovorila:</p><p>- To je bila tajna, ali sada si rekao, eto, sada svi znaju! </p><p>Marko joj je rekao neka ispriča detalje, ali nije željela. No priznala je kako jedva čeka da se razvedu.</p><p>- Brakorazvodna parnica je zakazana za drugi prosinca. Ne mogu dočekati taj dan. Od Milojka mi ništa nije ostalo, osim televizora - ispričala je Bogdanović.</p><p>Milijana se nedavno požalila cimerici <strong>Ilijani Vagić</strong>, koja ju je jednu večer i tješila.</p><p>- Ljudi ne shvaćaju da sam se promijenila. To me boli. Neću se svađati i biti nešto što nisam. Imala sam previše grešaka i nisam kompetentna komentirati ikoga - govorila joj je Milijana kroz suze. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>