Milojko progovorio o Milijani i novom dečku (61): 'Ne zanima me, može se opet udati ako želi'

Nakon što su odlučili kako je razvod najbolje rješenje, Milijana i Milojko nastavili su svatko svojim putem. Ona je pronašla novog dečka, no čini se kako Božića to ne dotiče te da je prekid u potpunosti prebolio

<p><strong>Milijana Bogdanović </strong>(22) proslavila se u srpskom realityju 'Parovi', naročito zbog braka s <strong>Milojkom Božićem</strong> (75). Iako se sve činilo idilično, njihovom je braku došao kraj. Milijana ga je varala pred očima, a nakon što su odlučili kako je razvod najbolje rješenje, nije gubila vrijeme. Sada ljubi imućnog <strong>Miloša </strong>(61). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milijana varala Milojka pred kamerama</strong></p><p>U trenutačnoj vezi uživa, a na društvenim mrežama počela je objavljivati fotografije sa svojim novim odabranikom. No Milojka nimalo nije potresla vijest što ga je Milijana tako brzo zamijenila.</p><p>- Iskreno, Milijana me ne zanima, kao niti njen ljubavni život. Neka radi što hoće, uskoro će biti razvedena. Ako se želi udati, neka izvoli - rekao je Milojko, piše <a href="https://www.kurir.rs/stars/3561617/milojko-bozic-progovorio-o-milijani-i-njenom-novom-decku-uskoro-ce-biti-razvedena-ako-zeli-da-se-uda-neka-izvoli" target="_blank">Kurir</a>.</p><p>Čini se kako je Božić odavno prebolio prekid.</p><p>- Posvećen je svom poslu i dragim ljudima, ne dozvoljava nikome da ugrozi njegov duševni mir - rekao je izvor blizak Milojku za Happy TV. </p><p>Ohladila se i Milijana. Za supruga ju ne vežu lijepe uspomene. </p><p>- Neću patiti za Milojkom koji mi je upropastio dio života - rekla je Milijana nedavno u razgovoru za <a href="https://www.24sata.hr/show/milijana-ima-novog-decka-61-ne-patim-za-milojkom-unistio-mi-je-dio-zivota-sad-sam-u-vezi-724154" target="_blank">24sata</a>.</p><p>Nedavno je otišla i po stvari kod Božića.</p><p>- Od Milojka mi nije ništa ostalo osim televizora, koji sam dobila od svoje kume Ilijane Vagić. Kada sam išla po svoje stvari on je želio zadržati taj televizor, ali ja sam mu rekla da on pripada meni - rekla je Milijana, piše <a href="https://www.kurir.rs/stars/3558177/milijani-od-milojka-nista-nije-ostalo-posle-razvoda-nije-dobila-ni-cvonjka-a-bozic-hteo-i-televizor-da-joj-uzme-ispricala-sve" target="_blank">Kurir</a>. </p><p> </p><p> </p>