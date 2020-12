Milijanin bivši došao u reality: 'Gutala' ga očima cijelo vrijeme

Milijana Bogdanović (22) nakon ulaska u reality show 'Parovi' često zaplače jer joj nedostaje njezin novi dečko Miloš (61). Tvrdi kako se u show došla odmoriti i da ga ne želi prevariti. No 'poljuljalo' ju je nakon što je njezin bivši ljubavnik Aleksandar Požgaj (36) došao u show kao gost.

- Zaista ne osjećam ništa, ravnodušna sam. Imam svog Miloša - komentirala je potom Milijana, no nije uspjela zavarati ostale sudionike showa. Naime, svi su se jednoglasno složili kako se njezin govor tijela nije poklopio s njenim riječima, te da je Požgaja 'gutala očima' sve vrijeme. 

Milijana je s Požgajem u realityju varala svojeg supruga Milojka Božića (75), zbog čega je on često 'poludio'. Zbog toga je želio prekinuti s njom i često se derao neka bude s njim ako tako želi. 

Nije tajna da su se Milijana i oženjeni Požgaj 'navlačili' tokom cijele emisije, a na kraju su priznali da su imali spolni odnos. 

- Imali smo seksualni odnos, nije samo bio oralni seks u pitanju. To se dogodilo u izolaciji na zajedničku inicijativu - objasnila je tad Milijana koja je s Požgajem bila u izolaciji 10 do 15 minuta što je bilo dovoljno da se prepuste strastima. 

Bogdanović je sada u vezi s imućnim Milošem, no sjećanja su je sustigla kada se Požgaj vratio u show kao gost.