Milijanina mama tužit će zeta Milojka: 'On je lažljivi starac...'

Najkontroverzniji par na Balkanu Milijana Božić (22) i Milojko Božić (74) nedavno su se pomirili nakon što ga je Milijana prevarila s bivšim robijašem Nemanjom Stamatovićem Žapcem (60). Unatoč tome što paru trenutno 'cvjetaju' ruže, čini se kako Milijanina majka Slađana ne može oprostiti zetu ružne riječi koje je izgovorio kćeri.

Tako se nedavno Slađana javila u realityju svojoj kćer te otkrila da ju potpuno podržava u svemu.

- Sine, samo tako nastavi, gazi Milojka, zaslužio je - poručila je Slađana te dodala kako je spremila tužbu za Milojka jer je lagao oko novaca koje je dao njezinoj kćeri.

- Tužba je spremna za sve što je lagao Milojko, samo da izađe iz showa. Ništa se ne sekiraj - izjavila je Milijanina majka.

Inače, u rujnu prošle godine, ni Milijanina majka ni otac nisu bili na svadbi kćeri. Razlog su bile brojne obveze, kao što je nogometna utakmica, no pravi razlog krio se u tome što njezini roditelji Milojka nisu mogli smisliti.

- Ne želim pričati o njima. To što je Milijana napravila je strašno. Nisam mogla doći na vjenčanje jer mi suprug nije dao, a on ne želi više čuti za nju. Meni je žao, budući da je ona moje dijete, ali je sama tako birala. Nikada neću prihvatiti tog starca, on nije moja obitelj - rekla je tad Slađana.

