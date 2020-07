Dan priznaje kako je ovisnik o seksu te misli da ne bi bio zadovoljan kad bi bio sa samo jednom \u017eenom. No jedna ga je ipak prije nekoliko godina uspjela raspametiti.\u00a0

Rije\u010d je o 24 godine mla\u0111oj manekenki Sofiji Bevarly, koju je ovaj multimilijuna\u0161 svojedobno opisivao kao 'super seksi i pametnu'. Upoznali su se na zabavi kraj bazena na jednom od njegovih tuluma, ali nije bilo ba\u0161 romanti\u010dno...

- Mislim da sam toga dana prije nje spavao jo\u0161 s trima djevojkama - rekao je tada Dan. No uspio ju je osvojiti, ali i ona njega.\u00a0

- Druga\u010dija je od drugih. Pametna je. Svidjele su joj se mnoge stvari koje se meni svi\u0111aju - pri\u010dao je Bilzerian svojedobno o Sofiji.

Ali njihova ljubav i njegova monogamna veza nije potrajala, jer danas ponovno organizira razuzdane tulume.\u00a0

Pozadinu tih tuluma jednom je prilikom otkrila biv\u0161a reality zvijezda Kaitlyn Isham, koja je dobila\u00a0priliku i bila dio jednog od najrazuzdanijih i najpopularnijih tuluma na svijetu.

U razgovoru za\u00a0Daily Mail Australia\u00a0prije dvije godine rekla je kako je nazo\u010dila tulumu organiziranom u \u010dast nove Danove tvrtke Ignite Cannabis Co. i na kojem su bili brojni reperi i sporta\u0161i, a \u0161to se djevojaka i dru\u017eenja ti\u010de, ulaz je bio samo dopu\u0161ten onima vrlo atraktivnog izgleda.

-\u00a0\u010cula sam da organizira tulum pa sam poslala poruku njegovu timu da pitam mogu li do\u0107i. Njihov odgovor je bio vrlo jasan, a glasio je da samo atraktivne \u017eene mogu biti nazo\u010dne.\u00a0Nikad prije toga nisam bila u tako skupoj ku\u0107i. Prelijepe \u017eene bile su posvuda - po\u010dela je Kaitlyn pa dodala:

-\u00a0Kad sam kona\u010dno ugledala Dana, skupila sam hrabrost da mu pri\u0111em i obratim mu se. Predstavila sam mu se kao njegova sljede\u0107a srodna du\u0161a. Ispri\u010dala sam mu kako su na\u0161i horoskopski znakovi kompatibilni i da \u017eelim biti njegova budu\u0107a mamica - iskreno je priznala.\u00a0

No umjesto da prihvati Kaitlynu primamljivu ponudu, Dan se pristojno nasmije\u0161io i zahvalio biv\u0161oj reality zvijezdi prije nego se ispri\u010dao i oti\u0161ao pozdraviti ostale goste.

-\u00a0Nasmijale su ga moje slatke primjedbe i zahvalio mi je na dolasku. Bio je super ljubazan i pogledao me ravno u o\u010di. Nije me pitao za broj ali nadam se da sam ostavila dobar dojam i za sljede\u0107i tulum - zaklju\u010dila je.\u00a0

Dan tako uglavnom putuje, tulumari te je ba\u0161 uvijek okru\u017een prelijepim \u017eenama te se ne uzrujava \u0161to su mnogi igra\u010di pokera otkrili kako ima lo\u0161e taktike te kako milijune sigurno nije zaradio igraju\u0107i.\u00a0\u0160u\u0161ka se i kako je zbog divljeg na\u010dina \u017eivota, koji obiluje alkoholom i drogama, \u010dak dva puta imao sr\u010dani udar, no on ne odustaje od njega.

-\u00a0\u00a0Ja sam jedno veliko dijete. No, nije da sam samog sebe nazvao kraljem Instagrama. Objavljujem ono \u0161to ljudi \u017eele vidjeti i to se jednostavno dogodilo - rekao je Bilzerian prije nekoliko godina.

Jednom je bio u monogamnoj vezi pa se vratio razuzdanim tulumima: 'Nisam ja za brak'

Slava i novac igraju ulogu. Vjerojatno većina njih ne bi bila sa mnom da to nemam. Što se tiče braka, ja nisam čovjek za to, ali razumijem one koji žele pronaći nekoga i imati djecu, rekao je multimilijunaš svojedobno

