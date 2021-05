Ljubav je koncept koji su izmislili siromašni, tvrdi Brandon Wade, osnivač SeekingArrangmenta, najuspješnije stranice za spajanje atraktivnih mladih djevojaka (“sugar babies”) s bogatim, najčešće starijim muškarcima (“sugar daddys”). Stranica ima više od 10 milijuna aktivnih korisnika iz oko 140 država, a čak 80% su “sugar babies”. Više od polovice djevojaka su studentice željne lagodnog života i novca kojim će otplatiti studentske dugove.

Wade, samoprozvani “štreber”, nije imao sreće u ljubavi - prvi poljubac imao je tek u 21. godini, no oduvijek je bio pametan i snalažljiv. Na razmišljanje o osnivanju stranice za “sugar dating” potaknuo ga je savjet koji je dobio od majke: “Ne brini o vezama i ljubavi, koncentriraj se na uspjeh. Jednom kad budeš uspješan, sve će biti jednostavnije i moći ćeš ženama pokazati koliko vrijediš svojom velikodušnošću”.

Ubrzo je shvatio kako postoji mnogo muškaraca sa sličnim problemima kao što su njegovi. Odlučio je pomoći bogatim biznismenima koji nemaju vremena za “dejtanje”, ali i “štreberima” kojima za to nedostaju potrebne društvene vještine. Uz megauspješnu SeekingArrangement, Wade je pokrenuo i niz srodnih stranica. SeekingMillionaire djevojke spaja s milijunašima, a na stranici WhatsYourPrice prvi spojevi su “na aukciji” - muškarci djevojkama koje im se svide daju novčane ponude kako bi ih nagovorili da izađu s njima. Za korisnike stranice MissTravel prvi spoj nisu večera ni kino, nego zajedničko putovanje. Za Insider je 2012. izjavio kako zahvaljujući navedenim stranicama godišnje zarađuje oko 10 milijuna dolara.

Pojavom SeekingArrangementa i sličnih stranica, “sugar dating” je iz tabua prerastao u rastući trend. Na društvenim mrežama sve je više djevojaka koje otvoreno pričaju o svojim iskustvima u pronalaženju sponzora i dijele savjete mladim “sugar babiesima”.

Influencerica Sophia Spallino (27) dvije je godine u vezi s dvostruko starijim milijunašem Robertom i tvrdi kako njih dvoje, osim “sugar arrangementa”, veže i prava ljubav.

- Ako muškarac želi izlaziti s djevojkom koja brine o svom izgledu, on mora brinuti o njoj. Ako se ne ponudi da vam plati kavu ili večeru, bježite. Na depilaciju, nokte, frizuru, šminku i ostale svoje tretmane trošim više vremena i novca nego što i jedan muškarac može potrošiti na brigu o svom izgledu. To su činjenice. Djevojke, same birate s kim ćete izlaziti - izaberite muškarca koji će vas razmaziti. Nemojte pristajati na manje i poslije se žaliti - poručila je pratiteljicama na Instagramu.

Sophia i Robert otvoreno promoviraju SeekingArrangement u svojim TikTok videima i naglašavaju kako je njihova misija rušenje predrasuda o “sugar datingu”.

“Sugar influencerice” skupile su vojsku obožavateljica koje pokušavaju uvjeriti da je “dejtanje” muškaraca koji traže polovinu novca za troškove zapravo trošenje vremena. Amerikanku Fleeksie (26) i njezine savjete na TikToku prati 230 tisuća ljudi. U videima tvrdi da su dečki bez novca “prašinari” i objašnjava kako zatražiti novac od svog “sugar daddyja”.

- Jednostavno ga pitaš: ‘Daš mi 1000 dolara?’. I on ti ih da. Muškarci koji imaju novca ne mare koliko će potrošiti na vas, jer si to mogu priuštiti.

U svijetu “šećerenja”, postoji nekoliko vrsta različitih “dejtova”. Na prvom spoju nema transakcije, ali nije neuobičajeno da “baby” dobije mali znak pažnje od potencijalnog sponzora. Muškarci na početku plaćaju cure po spoju, što je manje rizično, a kasnije se dogovore za određeni tjedni ili mjesečni džeparac. Na tržištu su i muškarci koji odbijaju davati novac curama, pa ih umjesto plaćanja vode na luksuzna putovanja i daruju im dizajnerske krpice. Najrjeđa vrsta “daddyja” su muškarci koji ne žele seksualnu vezu, nego samo ugodno društvo uz šalicu čaja s lijepom i mladom djevojkom. Mnogi se pitaju postoji li razlika između ovakvog načina “dejtanja” i prostitucije. PR tim SeekingArrangmenta objašnjava kako na svojim stranicama ne dopuštaju striktnu razmjenu seksa za novac ni isplatu po susretu.

- Kod nas nema prostitutki, provjeravamo profilne fotografije djevojaka. Ako se ispostavi da je djevojka na stranici za eskort ili prostituciju, odmah je suspendiramo.

Djevojke, kao i muškarci, štite svoj identitet lažnim imenima i prilagođenim fotografijama. Broj novih korisnika SeekingArrangementsa i sličnih stranica svaki dan je sve veći pa je zaštita identiteta i osobnih podataka svima prioritet.