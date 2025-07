Miljenik žena u društvu Rozge i Nine: 'Lavice i šljokičavi latino'

Pjevač Adi Šoše, oduševio je svoje pratitelje na Instagramu objavom fotografija na kojima pozira s poznatim pjevačicama Jelenom Rozgom i Ninom Badrić.

- Dvije lavice i jedan šljokičavi latino - napisao je popularni miljenik žena na Instagramu. Šoše je pokazao koliko uživa u društvu kolegica s estrade, a fanovi su odmah zasuli objavu komplimentima i poželjeli zajedničke glazbene suradnje.

Na fotografijama je Adi zablistao u crnoj šljokičastoj košulji i ležernom izdanju, dok je Nina Badrić plijenila pažnju elegantnim crnim outfitom. Jelena Rozga, poznata po svom besprijekornom stilu, nosila je svijetloplavu haljinu koja je istaknula njezinu vitku liniju. Trojac je očito uživao u druženju, a osmijesi na licima govore više od riječi.

Inače, Adi Šoše je početkom lipnja održao svoj peti koncert u prestižnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, gdje mu je gost bio popularni glumac Enis Bešlagić.

- Kad smo tek ulazili u ovu zagrebačku avanturu moj okvirni plan bio je mnogo skromniji od ovoga. Otvoriti novi datum u Lisinskom je pomisao koja stvara vatromet u mom mozgu jer je nešto što uopće nisam vidio u svojim vizijama. Hvala od srca ljudima koji su bili na prethodnim koncertima jer su na neki način proširili svijest o toj magiji koju kolektivno stvaramo unutar te dvorane - poručio je tada pjevač.

Iako po struci inženjer građevine, Adi Šoše je posljednjih godina postao jedno od najtraženijih imena regionalne glazbene scene. Njegova karijera obilježena je suradnjom s producentom Amilom Lojom, a zajedno su stvorili brojne hitove, među kojima su 'Najljepši cvijet', 'Lele' i 'Od jeseni do proljeća'. Album 'Nije lako biti ja' dodatno je učvrstio Šošinu poziciju među publikom.

U privatnom životu, Šoše je u vezi s Beograđankom Nevenom Nikolić, koja mu je, kako sam kaže, velika podrška.

Foto: Instagram/

- Bez te podrške, mislim radio bih ja i dalje glazbu, što ćeš, ja sam rođen da budem to što jesam i to je valjda tako, ali definitivno mi je nekako lakše i ljepše se osjećam kad znam da imam nekoga tko je tu kad se ugase svjetla reflektora - iskreno je rekao za In Magazin.