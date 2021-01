Književni magazin BestBook i nakladnička kuća Fraktura u Knjižari Fraktura predstavljaju knjigu mjeseca prema izboru BestBooka. Iz mjeseca u mjesec o njima razgovaraju autori, urednici, prevoditelji, književni kritičari, nakladnici...

Knjiga mjeseca siječnja je “Devet života gospođe Adele”, treći roman nagrađivane književnice i prevoditeljice Nade Gašić, objavljen 2020. u izdanju Sandorfa. U četvrtak, 7. siječnja 2021., u 20 sati u Knjižari Fraktura s Nadom Gašić razgovarat će Miljenko Jergović, a razgovor ćete moći pratiti uživo samo online, na YouTube kanalu Fraktura Najbolja Literatura, na FB profilu Fraktura - najbolja literatura te na FB stranicama magazina BestBook, Express i 24sata.

“Devet života gospođe Adele (Proljeće u Zagrebu 2020.)” sastoji se od deset poglavlja koja funkcioniraju kao zasebne priče ili epizode jedne serije, jedne bajke o dva zla i jednog staklenog jajeta.

Gospođa Adela je lik koji nećete zaboraviti, baš kao ni proljeće u Zagrebu 2020., kad su ga posjetili korona virus i Zgzem, frustrirani potres. No što to znači za život gospođe Adele, solidno imućne udovice iz šireg centra grada, koja priprema proslavu svojeg 80. rođendana i licitira s oporukom, ne bi li kupila pozornost i naklonost svoje rodbine? Nemoguće je to ispričati ukratko, pa samo spomenimo da Adela grčevito štiti svoj život i rutine, staronormalno, kojega joj vjerojatno nije puno ostalo, za razliku od osamljenosti.

Nada Gašić u ovom romanu pokazuje majstorstvo kombinirajući bajkovitost, grotesku, špijunski realizam, komiku i fantastiku, posežući u već zaboravljenu leksičku riznicu i ispisujući hiperrealističke dijaloge koji se čuju i jasno ocrtavaju agramerske likove i njihove drame. I tlocrt grada koji se zaljuljao svima pod nogama.

Književni razgovor održat će se bez publike, ali moći će se pratiti uživo na YouTube kanalu Fraktura Najbolja Literatura, na FB profilu Fraktura - najbolja literatura te na FB stranicama magazina BestBook, Express i 24sata.