Millie Bobby Brown objavila je prvu fotografiju sa svojom kćeri

Glumica Millie Bobby Brown i njen suprug Jake Bongiovi na Instagramu su podijelili zajedničku fotografiju s kćeri. Par je u kolovozu objavio kako su dobili prvo dijete, djevojčicu koju su posvojili.

Zvijezda popularne Netflixove serije 'Stranger Things' na svom je profilu jučer objavila niz fotografija uz opis 'Moj T Swift listopad', referirajući se na popularnu američku pjevačicu koja je nedavno objavila novi album. Jedna od fotografija prikazuje par straga, dok im se glave nježno dotiču, a u glumičinom se krilu nalazi djevojčica. Fotografija je uslikana tijekom jedne od najpoznatijih vožnju u Disney parkovima, 'Small World', a majka je malenoj zamaglila lice.

Još ranije, poznati par je u nekoliko navrata obožavateljima pružio uvid u njihov obiteljski život. Prije nekoliko mjeseci, na svojim Instagram profilima podijelili su sliku kojom su objavili posvojenje djeteta: 'Više smo nego uzbuđeni što smo ugazili u ovo novo poglavlje roditeljstva u miru i privatnosti'. 'I tako nas je postalo troje.', dodala je razdragana glumica.

Početkom rujna, Millie Bobby Brown na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija, od kojih jedna prikazuje njenog supruga s nosiljkom za bebe, iz koje viri bijela dekica, kako hoda prema avionu.

Millien suprug Jake Bongiovi sin je poznatog pjevača Jona Bon Jovija, koji je u jednoj epizodi podcasta 'Dumb Blonde' rekao kako misli da je ludo, ali divno biti djed: 'Prekrasno je, želim gledati fotografije svaki dan. Ja sam već taj naporan tip. Cool je'.

O vezi poznate glumice i Bongiovija počelo se šuškati još 2021. godine, kada je on podijelio njihov zajednički 'selfie', a svoju su vezu potvrdili 2022. Par koji se upoznao preko Instagrama, vjenčao se u tajnosti u svibnju prošle godine, a proslava se održala u toskanskoj Vili Cetinale. Svoj medeni mjesec proveli su u Hrvatskoj.

