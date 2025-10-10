Obavijesti

POZNATA OBITELJ

Millie Bobby Brown objavila je prvu fotografiju sa svojom kćeri

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram

Popularna glumica i suprug prije par mjeseci su objavili kako su posvojili djevojčicu. Sada je Brown na svom Instagram profilu podijelila i zajedničku fotografiju

Glumica Millie Bobby Brown i njen suprug Jake Bongiovi na Instagramu su podijelili zajedničku fotografiju s kćeri. Par je u kolovozu objavio kako su dobili prvo dijete, djevojčicu koju su posvojili.

PREMIJERA FILMA 'THE ELECTRIC STATE' Izazovna haljina mlade glumice: Millie Bobby Brown zablistala na premijeri u pratnji supruga
Izazovna haljina mlade glumice: Millie Bobby Brown zablistala na premijeri u pratnji supruga

Zvijezda popularne Netflixove serije 'Stranger Things' na svom je profilu jučer objavila niz fotografija uz opis 'Moj T Swift listopad', referirajući se na popularnu američku pjevačicu koja je nedavno objavila novi album. Jedna od fotografija prikazuje par straga, dok im se glave nježno dotiču, a u glumičinom se krilu nalazi djevojčica. Fotografija je uslikana tijekom jedne od najpoznatijih vožnju u Disney parkovima, 'Small World', a majka je malenoj zamaglila lice.

Još ranije, poznati par je u nekoliko navrata obožavateljima pružio uvid u njihov obiteljski život. Prije nekoliko mjeseci, na svojim Instagram profilima podijelili su sliku kojom su objavili posvojenje djeteta: 'Više smo nego uzbuđeni što smo ugazili u ovo novo poglavlje roditeljstva u miru i privatnosti'. 'I tako nas je postalo troje.', dodala je razdragana glumica.

Foto: Instagram

Početkom rujna, Millie Bobby Brown na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija, od kojih jedna prikazuje njenog supruga s nosiljkom za bebe, iz koje viri bijela dekica, kako hoda prema avionu.

DOSTA JOJ JE Millie Bobby Brown odgovorila na komentare da izgleda starije
Millie Bobby Brown odgovorila na komentare da izgleda starije

Millien suprug Jake Bongiovi sin je poznatog pjevača Jona Bon Jovija, koji je u jednoj epizodi podcasta 'Dumb Blonde' rekao kako misli da je ludo, ali divno biti djed: 'Prekrasno je, želim gledati fotografije svaki dan. Ja sam već taj naporan tip. Cool je'.

@xomgitsbunnie Had the best convo w/ The legend himself @Bon Jovi! Drops tomorrow for all listeners & Tuesday on YT! 🎙️👱‍♀️ #milliebobbybrown #bonjovi ♬ original sound - Bunnie Xo 🪄

O vezi poznate glumice i Bongiovija počelo se šuškati još 2021. godine, kada je on podijelio njihov zajednički 'selfie', a svoju su vezu potvrdili 2022. Par koji se upoznao preko Instagrama, vjenčao se u tajnosti u svibnju prošle godine, a proslava se održala u toskanskoj Vili Cetinale. Svoj medeni mjesec proveli su u Hrvatskoj.

Foto: Instagram/

