Millie Bobby Brown podijelila fotografiju svog drugog djeteta

Millie Bobby Brown (22) i Jake Bongiovi (24) podijelili su s fanovima na Instagramu prvi prizor svog drugog djeteta.

- Bok, mali, napisali su ispod zajedničke objave na kojoj se vide ruke cijele obitelji - slavnih roditelja i dvoje dječice, kćerkice i novopridošlog sina. Izvor je za People kazao kako je par i drugo dijete dobio posvojenjem, no oni to nisu potvrdili.

Da su dobili prinovu u obitelji, Brown je dala naslutiti objavom početkom mjeseca kada je objavila video na kojem drži svoju kćerkicu, dok Bongiovi hoda pokraj nje s nosiljkom za bebu pričvršćenom na prsima. Lice njihova najmlađeg djeteta nije se vidjelo dok je par šetao s alpakama u talijanskim Dolomitima. Da su dobili prvu kćer, par je objavio prije gotovo godinu dana.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

- Ovog smo ljeta dobili našu slatku djevojčicu posvojenjem. Presretni smo što započinjemo ovo prekrasno novo poglavlje roditeljstva, u miru i privatnosti. I tada nas bi troje, napisala je glumica u objavi na Instagramu u kolovozu 2025. godine. Glumica je ranije govorila kako joj je oduvijek san bio posvojiti dijete.