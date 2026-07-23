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NOVI PROJEKT

Milo Ostović priprema novi film: 'Snimanje počinje u rujnu...'

Piše Stela Kovačević,
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Milo Ostović priprema novi film: 'Snimanje počinje u rujnu...'
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Foto: Privatni album/
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Redatelj je najavio obiteljsku komediju koja se bavi odnosima među generacijama. "U filmu se spajaju dalmatinski i zagrebački geni, kao i dva posla roditelja tih tinejdžera, koji su naizgled nespojivi..."

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Pripreme za novi filmski projekt redatelja i scenarista Mile Ostovića u punom su jeku. Glumačka se ekipa već okuplja na prvim čitaćim probama i sastancima za novi projekt, "Mala djeca piju mlijeko, a velika...", koji nakon filma "Taxi ljubav" ponovno okuplja veliku glumačku ekipu i najavljuje obiteljsku priču s naglaskom na humor, odnose među generacijama i odrastanje. Još nam je lani najavio ovaj projekt.

- Već se radi na tome, a riječ je o obiteljskoj komediji koja prati odrastanje troje tinejdžera, dvije sestre i njihova brata, u naizgled normalnoj, ali ipak malo pomaknutoj obitelji. U filmu se spajaju dalmatinski i zagrebački geni, kao i dva posla roditelja tih tinejdžera, koji su naizgled nespojivi, odvjetnice i redatelja - rekao nam je Milo Ostović.

Foto: Privatni album

Nakon ratne drame "Taxi ljubav", u kojoj se bavio životom branitelja i PTSP-om, Ostović se ovog puta okreće obiteljskoj komediji.

Glavne uloge u filmu tumače Filip Juričić, Lara Nekić, Ksenija Pajić, Arijana Čulina, Goran Grgić i Stojan Matavulj, a mlađe generacije predstavljat će Lola Jelčić te Pia i Ivano Ostović. U glumačkoj postavi su i Mladen Čutura, Anica Kovačević, Magdalena Živaljić Tadić, Roko Protić, Lucija Alfier, Kristijan Ugrina i mnogi drugi hrvatski glumci.

Na probama je bio i Filip Juričić, iako se još oporavlja od ozljede koljena. Novi film snima u pauzi od serije Nove TV u kojoj trenutačno glumi. Tijekom izvedbe predstave "Kako misliš mene nema" pao je sa scene te potrgao ligamente i menisk. Na pripremama je nosio ortozu, no ozljeda ga nije spriječila da se uključi u rad na novom projektu.

- To sam koljeno već skršio 2009., kad sam pao s quada, tako da znam što me čeka, a to je operacija. Ne brinem se previše, ne odustajem ni od kakvih aktivnosti, samo molim da me po toj nozi ne tapšu - izjavio je Filip za Gloriju.

Foto: PROMO

Glumci su prolazili čitaće probe i s redateljem iščitavaju scenarij te razrađuju dijaloge i pojedine scene.

- Naglasak je na tome da je obitelj uvijek najvažnija. Što nas sve čeka, publika će moći pratiti doslovno iz tjedna u tjedan - rekao je redatelj.

Projekt će snimati od 15. rujna, a osim dugometražnog filma planiraju i televizijski serijal. Ako sve bude teklo prema planu, publika će ga u kinima moći pogledati godinu dana nakon prve klape.

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