Redatelj 'Taxija ljubav': Film smo radili sa šest puta manjim budžetom od prosječnog...

Film 'Taxi ljubav' od početka rujna prikazuje se u hrvatskim kinima. Redatelj i scenarist je Milo Ostović, a film prikazuje život hrvatskog branitelja s PTSP-om i bavi se temama oprosta, empatije i moralne vertikale u društvu. Film prati branitelja Jožu, ranjenog u Domovinskom ratu, kojeg igra Ljubomir Kerekeš, a koji zbog posttraumatskog stresnog poremećaja ne može funkcionirati danju pa radi noću kao taksist.

- To je drama, nije nikakav vjerski film. To je put jednog ratnika koji ostavlja oružje iza sebe, kao i ratne strahote, te u ruke uzima vjeru i oprost, u figurativnom smislu, krunicu. Film je naslonjen na istinitu priču i na istinite događaje koji se zbivaju u noćnim vožnjama, kao i u životu mnogih Hrvata. Ne treba šutjeti nego glasno reći da i takav život postoji, nije sve sjajno i bajno. Žive i neke druge živote, oni kojima treba pomoći, sami su, depresija je svakodnevna. Ovo je film o vjeri, ljubavi i oprostu, da naizgled nemoguće stvari ipak mogu biti moguće - rekao je Ostović pa nastavio:

Foto: PROMO

- Ovo je moj debitantski film, probio sam led, rađen je sa šest puta manjim budžetom od prosječnog hrvatskog filma, ali sa strašću, ljubavi i vjerom. Pozivam sve gledatelje koji vjeruju u dobre priče i koji vjeruju da za svakoga postoji plan da pogledaju film pa da sami procijene kakav je.

Foto: PROMO

U filmu, osim Kerekeša, još glume i Lara Nekić, Tarik Filipović, Marko Lasić Nered...