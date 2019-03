Milojko (74) i Milijana (21): 'U reality show idemo zbog novca'

O kontroverznoj ljubavnoj vezi između Milojka Božića (74) i njegove zaručnice Milijane Bogdanović (21) govori cijeli Balkan, a sada se par odlučio prijaviti u srpski reality show 'Parovi'.

[video: 1205192 / specijal o milijani i milojku božiću koji su par unaoč 53 godine razlike među njima]

- Nismo još donijeli konačnu odluku, ali najvjerojatnije ulazimo u show. Kao i svi drugi što ulaze u reality, i mi bismo to napravili zbog novca. Ponuda je dobra, uvjeti su dobri za sada, ali ne bih govorila o ciframa. Novac od realityja bismo uložili u renoviranje kuće - rekla je Milijana za srpski Alo.

Foto: Facebook

Kako prenose srpski mediji, Milijana i njezin 53 godine stariji zaručnik navodno će krenuti raditi na bebi, upravo pred kamerama. Naime, iako se u medijima šuškalo o tome da će Milijana sama ući u 'Parove', bez svog zaručnika, ona pak tvrdi da to nikako nije istina.

- Nije točno da ću u show ući sama, bez Milojka. Mi smo čak i u ugovoru tražili da u ovaj reality isključivo uđemo zajedno, a čak i to da ako jedan od nas ispadne, odmah izlazi i onaj drugi - rekla je Milijana čiji zaručnik misli da je sudjelovanje u showu idealno jer će gledanost showa nakon njihovog ulaska samo porasti.

Foto: Privatna arhiva

Kako prenosi srpski Kurir, jedan od bližih Milojkovih rođaka otkrio je kako je ljubav para koji je 'uzdrmao' Srbiju iskrena i da se Božić i njegova odabranica, bez obzira na to kolika je razlika u njihovim godinama, uistinu vole.

- Traje to otprilike već dvije godine. To je nevjerojatna ljubav. Ne sumnjam uopće u to da će doći do vjenčanja - otkrio je za srpske medije izvor blizak paru. Sve je to potvrdio i sam Milojko koji ne vidi nikakav problem u ljubavnoj vezi s 53 godine mlađom Milijanom.

Foto: Privatna arhiva

- Počelo je šetnjom, ona je imala tada 18 godina, ja sam išao u trgovinu, ona također. Imao sam i nekog psa, i on je naprosto trčkarao, išao oko nas, i tako nas je svezao te obavezao. Poslije sam ponovno otišao u prodavnicu, a ona je rekla prijateljici da joj se sviđam. Poslije je meni prodavačica to prenijela, a ja sam rekao: 'Ona je ludo dijete, nisam to ozbiljno shvaćao' - prenosi Kurir.

