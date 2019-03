Milojko (74) i Milijana (21) već dogovorili vjenčanje i matičara

Selo ništa ne kaže, selo šuti. Znaju za nas. Kad smo počeli, prije jedno dvije godine, onda je to bilo čudo i više od čuda. Onda se nije ni spominjala svadba. Ovo je sad vrlo ozbiljno, tvrde Milojko Božić (74) i Milijana Bogdanović (21), par iz Pilatovića koji se zbog razlike u godinama našao pod povećalom javnosti.

[video: 1205192 / specijal o milijani i milojku božiću koji su par unaoč 53 godine razlike među njima]

Kako prenosi srpski Kurir, jedan od bližih Milojkovih rođaka otkrio je kako je ljubav para koji je 'uzdrmao' Srbiju iskrena i da se Božić i njegova odabranica, bez obzira na to kolika je razlika u njihovim godinama, uistinu vole.

- Traje to otprilike već dvije godine. To je nevjerojatna ljubav. Ne sumnjam uopće u to da će doći do vjenčanja - otkrio je za srpske medije izvor blizak paru. Sve je to potvrdio i sam Milojko koji ne vidi problem u ljubavnoj vezi s 53 godine mlađom Milijanom.

Foto: Privatna arhiva

- Počelo je šetnjom, ona je imala tada 18 godina, ja sam išao u trgovinu, ona također. Imao sam i nekog psa, i on je naprosto trčkarao, išao oko nas, i tako nas je svezao te obavezao. Poslije sam ponovno otišao u prodavnicu, a ona je rekla prijateljici da joj se sviđam. Poslije je meni prodavačica to prenijela, a ja sam rekao: 'Ona je ludo dijete, nisam to nimalo ozbiljno shvaćao' - prenosi Kurir.

Foto: Privatna arhiva

Milojko je, kako kaže, nije u samom početku shvaćao ozbiljno, ali joj je ipak odlučio pružiti priliku te je bolje upoznati.

- Poslije smo malo šetali, nije se ništa događalo osim poljubaca. Ljubav između mene i nje rodila se tek nakon bolesti i one moje operacije. Tada me počela maziti i brinuti za mene. Rekla je da bez mene ne može živjeti - dodao je, a njegova djevojka Milijana sve je to potvrdila.

- Obitelji i prijatelji nas podržavaju. Mama je malo u čudu zbog mnogobrojnih komentara na društvenim mrežama, u novinama i tako... Velika je pažnja usmjerena i na moje roditelje, svi ih zapitkuju, propitkuju, ali nas u principu podržavaju. Prijateljice, kako koja. Mišljenja su im podijeljena - rekla je Milijana i potvrdila glasine o zakazanom vjenčanju.

Foto: Facebook

- Svadba je već dogovorena, datum, matičar, sve - potvrdio je za Kurir par koji će navodno uskoro sudjelovati u reality showu 'Parovi'.

- Prvi su nam se javili s Happy televizije i ponudili 'Parove', a zatim su nas pozvali i iz Pinka za 'Zadrugu'. Nismo još odlučili, teško mi je ostaviti Milojka jer on ima problem sa svojima. Međutim, imam kao i uvijek njegovu podršku i uskoro ćemo odlučiti gdje ću se pojaviti - rekla je Milijana koju je njezin stariji 'dečko' spreman pustiti da sama uđe u show.

Foto: Privatna arhiva

Otkad se u javnosti saznalo za njihovu vezu, mnogi se skeptici raspituju o njihovim seksualnim odnosima zbog velike razlike u godinama.

- Seksamo se skoro svaki dan, ne vidim što je tu čudno. Radimo sve kao što radi svaki zaljubljeni par i nama godine uopće nisu prepreka. Ipak, otkako je Milojko u prosincu imao operaciju srca, moram ga malo štedjeti tijekom seksa. Ugrađena mu je premosnica pa sada pazimo da se ne preforsira - otkrila je Milijana za srpski Kurir.

Foto: Privatna arhiva

- Vjenčanje je zakazano za 7. rujna. Prvo me je privukao njegov fizički izgled. Ne volim mlade dečke, stariji mi se sviđaju oduvijek. Za svoje godine on, realno, odlično izgleda. Ne zanima me tko što misli i govori, Mikana (kako mu odmilja govori) poznajem cijeli život, susjedi smo i ja sam dolazila kod njega pomoći mu kad je bio bolestan, tada se naša ljubav rodila - rekla je nedavno Milijana i dodala:

- Ja njega volim, nisam s njim zbog novaca. Mnogi misle da sam a njim iz interesa, ali sve je najnormalnije. Nemamo problem reći da su njegova ukupna primanja 50.000 dinara (oko 3100 kuna). Nas dvoje živimo u našoj drvenoj palači, tu ćemo prezimiti, a na proljeće ćemo krenuti s renoviranjem kuće koju je Mikan davno sagradio, ali koja je sasvim normalna, nema nikakvog luksuza i bijesa - otkriva.

Foto: Privatna arhiva

